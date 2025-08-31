Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz / picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner

Weltpolitik plus Reformergeist Deutschland braucht den doppelten Merz

Außenpolitisch läuft es gut bei Friedrich Merz – innenpolitisch steht er aber vor einem Scherbenhaufen. Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Sozialstaat wanken. Deutschland braucht den doppelten Kanzler: den Weltpolitiker und den Reformer im eigenen Land.

VON MATHIAS BRODKORB am 31. August 2025 5 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Außenpolitisch hat Bundeskanzler Friedrich Merz einen Lauf. Schon kurz nach seiner Vereidigung betrat er forschen Schrittes die internationale Bühne. Er reiste nach Paris, Warschau und nach Brüssel. Wenig später auch nach Washington. Und nun gehört er neben dem französischen Präsidenten und dem britischen Premierminister zu einem der Schrittmacher des politischen Europa.

Dass Merz auf außenpolitischem Parkett derart glänzen kann, hat er auch seinem Vorgänger zu verdanken. Olaf Scholz fremdelte nicht nur kommunikativ stets mit seinen eigenen Wählern. Er verzichtete allzu oft darauf, seine Politik zu erklären und dem Land Sinn einzuhauchen. Auch im internationalen Geschäft setzte Scholz mehr auf die Überlegenheit seiner eigenen Gerissenheit als auf Kommunikation und Vertrauensstiftung. Aus der zentralen politischen Macht Europas wurde so ein Zwerg.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Ih | So., 31. August 2025 - 19:05

Ich habe nun schon viele Artikel von Herrn Brodkorb gelesen und war oft beeindruckt von seiner Klugheit. Diesen Beitrag kriege ich nicht auf eine Linie mit meinen bisherigen Erfahrungen: ich finde es verstörend, einerseits die maroden Zutände im Land zu sehen, und andererseits einen Merz zu loben. Für was? Für zig Milliarden Euro, die in die Bewaffnung der Ukraine fließen? Für Überlegungen, deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken?

Hans Jürgen Wienroth | So., 31. August 2025 - 19:12

Vorab: Ich bin weder Scholz noch SPD-Fan.

Fangen wir bei der Ukraine-Unterstützung an: Scholz hatte, im Gegensatz zu Merz, kein unbegrenztes Sondervermögen zur Verfügung. Die Wirtschaft darbt nicht erst seit der Ampel und nicht nur in unserem Land, sondern in der gesamten EU. Der Grund ist die Kombination aus staatswirtschaftlichen Vorgaben & die Bürokratie zur Überwachung dieser. Das tötet jede Wirtschaft. Hinzu kommen bei uns die hohen Kosten durch die Energiewende.

Wie schlecht die Qualität chin. Waren immer noch ist, weiß jeder, der diese in Händen hält.
Das Problem ist, dass unsere Q auf dies Niveau gesunken ist & die Unternehmen sich großzügige Garantien nicht mehr leisten können.
Das Problem des „Sozialstaates“ fußt auf der Tatsache, dass immer mehr Menschen weder Eigenverantwortung übernehmen noch das Bestreben haben, gute Arbeit zu leisten. Die Life-Balance wird dem Nachwuchs bereits seit Jahren in die Wiege gelegt.

Bei all dem fehlt evtl. der Weckruf des 1. Mannes im Staat.

Christa Wallau | So., 31. August 2025 - 19:41

Das Sich-in-die-Tasche-Lügen bzw. Schön-Reden muß vorbei sein!
Es brauchte einen Kanzler, der k n a l l h a r t
nicht nur ausspricht, was alles falsch läuft in Deutschland, sondern dann auch so handelt - und zwar schnell; denn nach einer Wahlperiode ist er mit Sicherheit weg vom Fenster. Aber seine Nachfolger wären gezwungen, die angeleierten Reformen u. Sparmaßnahmen fortzusetzen, da ja das Geld für andere Politik fehlt.
Wie in Argentinien müssen Maßnahmen her, die den Staat auf seine Kernaufgaben beschränken: Nicht Wohltaten austeilen, sondern innere und äußere Sicherheit herstellen u. gute Bedingungen für jeden produktiven Arbeitgeber schaffen, damit Arbeitsplätze da sind u. die Steuern für die Infrastruktur fließen.
Jedem Bürger muß gesagt werden: D U selbst
bist für Dein Wohlergehen zuständig! Im Zweifelsfall mußt du jede Arbeit annehmen - egal, ob sie dir gefällt oder nicht.
Und - im Gegenzug - sind sehr gut Verdienenden (ab 100 000 Euro) höhere Steuern durchaus zumutbar.

manfred westphal | So., 31. August 2025 - 20:02

Sein aussenpolitisches Wirken hat m.E. wenig Glanz und wo ist er Schrittmacher für Europa???
Er muss sich intensiv um Deutschland kümmern und bemühen, das erfordert alle seine Kräfte. Aussenpolitisch soll er sich auf das für Deutschlands Genesung wichtige beschränken.
Er muss die SPD treiben und wenn diese nicht mitspielt, vorbereitet sein für eine Minderheitsregierung für die er sich Mehrheiten im Bundestag suchen muss, die er sicherlich auch für wesentliche CDU/CSU-Anliegen finden wird.
Ergänzend---STIMMUNGSBERICHT: Auf unserer dieswöchigen CDU- Senioren-Veranstaltung wurde die Bundespolitik der CDU/CSU mehrfach kritisiert. Keiner hat sich positiv geäussert.
Kritikpunkte waren das allgemeine Auftreten und die Zurückhaltung der CDU gegenüber der SPD, mangelnde Umsetzung der CDU-Politik, allgemeines Unbehagen....
Brandmauer zur AfD, mehrstimmig wurde darauf hingewiesen, dass jauch etliche CDUler in die AfD gewechselt sind oder diese wählen.

Ingofrank | So., 31. August 2025 - 20:35

Was bitte schön läuft denn bei ihm außer schönen Bildern & Berichten vom Hopp- on,
Hopp- off Merzens quer durch die Welt ?
Was hat er denn „zählbares“ nach Buntland mit nach Hause gebracht ?
Ist der Ukrainekrieg beendet ohne das der Michel es bemerkte ?
Nun, beim heutigen Sommer- Interview wenigstes die Erkenntnis das bei der Ukraine
u n d Russland „keine Kriegsermüdung“ festzustellen ist. Das heißt auf „deutsch“: die bisherigen Sanktionen Deutschlands u n d der EU laufen ins Leere und sind zur
Kriegsbeendigung nicht zielführend.
Das heißt weiter, im „deutschen Haushalt“ wird die „Unterstützung der Ukraine“ neben den Sozialleistungen der größte Haushaltsposten zu Lasten des Michels, der das noch „gut findet“ die UK zu unterstützen, jedoch nicht mal einen Hosenknopf als staatliche Entlastung bekommt.
„Dolle Leistung“ oder ?
Mit besten Gruß a d Erf. Republik
P.s. Mit solchen (außenpolitischen ?) Themen, gewinnt man keine BTWahl & wird vorhersehbar bei LT Wahlen sicher abgestraft

