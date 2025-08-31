- Deutschland braucht den doppelten Merz
Außenpolitisch läuft es gut bei Friedrich Merz – innenpolitisch steht er aber vor einem Scherbenhaufen. Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Sozialstaat wanken. Deutschland braucht den doppelten Kanzler: den Weltpolitiker und den Reformer im eigenen Land.
Außenpolitisch hat Bundeskanzler Friedrich Merz einen Lauf. Schon kurz nach seiner Vereidigung betrat er forschen Schrittes die internationale Bühne. Er reiste nach Paris, Warschau und nach Brüssel. Wenig später auch nach Washington. Und nun gehört er neben dem französischen Präsidenten und dem britischen Premierminister zu einem der Schrittmacher des politischen Europa.
Dass Merz auf außenpolitischem Parkett derart glänzen kann, hat er auch seinem Vorgänger zu verdanken. Olaf Scholz fremdelte nicht nur kommunikativ stets mit seinen eigenen Wählern. Er verzichtete allzu oft darauf, seine Politik zu erklären und dem Land Sinn einzuhauchen. Auch im internationalen Geschäft setzte Scholz mehr auf die Überlegenheit seiner eigenen Gerissenheit als auf Kommunikation und Vertrauensstiftung. Aus der zentralen politischen Macht Europas wurde so ein Zwerg.
