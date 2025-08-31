Weltpolitik plus Reformergeist - Deutschland braucht den doppelten Merz

Außenpolitisch läuft es gut bei Friedrich Merz – innenpolitisch steht er aber vor einem Scherbenhaufen. Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Sozialstaat wanken. Deutschland braucht den doppelten Kanzler: den Weltpolitiker und den Reformer im eigenen Land.