Weniger Staat, mehr Distanz Die Streichung von Fördergeldern für linke Medienprojekte ist längst überfällig

Nach dem Gender-Verbot in seiner Behörde streicht Kulturstaatsminister Weimer nun linken Journalismus-Projekten mehrere Millionen Euro Fördergeld. Betroffen ist auch die Truppe von „Correctiv“. Es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

VON FELIX HUBER am 8. August 2025 7 min

Felix Huber studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

Es gibt im Leben eines Politikers und jeder Partei zwei verschiedene Gesichter. Das eine Gesicht, vor der Wahl, verspricht alles, wirkt idealistisch und macht die eigenen Wähler heiß. Das Gesicht nach der Wahl versucht still und heimlich zu retten, was zu retten ist, und macht dann für vier Jahre das, was die Umstände halt zulassen. Im nächsten Wahlkampf folgen dann die Erklärungen, warum man leider kaum etwas habe umsetzen können, unmittelbar gefolgt von dem Versprechen, diesmal werde aber wirklich alles anders. Nach diesem Kreislauf kann man in der Geschichte der Bundesrepublik die Uhr stellen – und grundsätzlich ist das auch nicht verwerflich, nur mit Partei- und Klientelpolitik ist schließlich kein Staat zu machen, und eigentlich sollte so langsam ja jeder wissen, woran er bei dem anderen ist.

Umso erfreulicher ist es daher, dass die Bundesregierung unter Leitung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nun tatsächlich die staatliche Förderung journalistischer Projekte beendet, die unter Claudia Roth (Grüne) 2022 anliefen. Effektiv wurde hier über Jahre einfach nur ein linksaktivistischer Medienkomplex unterstützt. In Regierungskreisen wurde das Ende der Zahlungen zwar bereits erwartet – schließlich war die Finanzierung von Anfang an nur zeitlich begrenzt und lief unter der neuen Regierung eben aus. Trotzdem gilt: Wenn der Staat nicht mehr munter auf halbtransparenten Wegen Steuergelder in aktivistische Journalismusprojekte mit ideologischer Schlagseite pumpt, dann ist das eine überaus gute Nachricht.

Mehr lesen über

