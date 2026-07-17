- Im AfD-Machtkampf geht es nicht um inhaltliche Positionen
Den Machtkampf in der nordrhein-westfälischen AfD hat vordergründig Landeschef Vincentz gewonnen – auch gegen den Einspruch von Bundeschefin Weidel. Um die politische Richtung geht es dabei kaum. Am Ende könnte die AfD ein Desaster erleben.
Der Landesvorsitzende der nordrhein-westfälischen AfD, Martin Vincentz, scheint siegreich. Begleitet von tumultartigen Szenen und lauten Beschimpfungen hat sein Landesverband die Benennung der Kandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr fortgesetzt. Ein Antrag, den Parteitag in Marl abzubrechen, bekam keine Mehrheit – obwohl die beiden Bundesvorsitzenden, Alice Weidel und Tino Chrupalla, in einem Schreiben an Vincentz auch den Abbruch gefordert hatten, da die Kandidatenliste sonst möglicherweise vom Wahlausschuss abgelehnt werden könnte.
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