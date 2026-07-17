Vincentz
Der Vorsitzende der AfD Nordrhein-Westfalen, Martin Vincentz, beim Aufstellungsparteitag in Marl, 17.07.2026 / picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Zwietracht zwischen Weidel und NRW-AfD-Chef Vincentz Im AfD-Machtkampf geht es nicht um inhaltliche Positionen

Den Machtkampf in der nordrhein-westfälischen AfD hat vordergründig Landeschef Vincentz gewonnen – auch gegen den Einspruch von Bundeschefin Weidel. Um die politische Richtung geht es dabei kaum. Am Ende könnte die AfD ein Desaster erleben.

VON FERDINAND KNAUSS am 17. Juli 2026 6 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Der Landesvorsitzende der nordrhein-westfälischen AfD, Martin Vincentz, scheint siegreich. Begleitet von tumultartigen Szenen und lauten Beschimpfungen hat sein Landesverband die Benennung der Kandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr fortgesetzt. Ein Antrag, den Parteitag in Marl abzubrechen, bekam keine Mehrheit – obwohl die beiden Bundesvorsitzenden, Alice Weidel und Tino Chrupalla, in einem Schreiben an Vincentz auch den Abbruch gefordert hatten, da die Kandidatenliste sonst möglicherweise vom Wahlausschuss abgelehnt werden könnte.

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Klaus Funke | Fr., 17. Juli 2026 - 19:08

Divide et impera! Irgendwie kriegen wir die AfD schon klein. Am besten über internen Zwist. Den nur ruhig anheizen. Vielleicht klappt es! Da kommt bei der CICERO-Chefredaktion Freude auf, gelle, Herr Marguier?! Verdammtes Saublatt!

Christa Wallau | Fr., 17. Juli 2026 - 19:53

und nah an den Funktionsträgern mitgearbeitet hat, der weiß, daß hier das alte Motto von Toyota gilt: "Nichts ist unmöglich!" Ich spreche aus 10jähriger Erfahrung.
Vor drei Jahren bin ich auf Grund meiner Verärgerung über die Machenschaften der führenden Person in unserem Bundesland
aus der AfD ausgetreten, wähle sie aber trotzdem u. unterstütze sie dort, wo ich die Leute für vertrauenswürdig halte.
Das Problem ist ein systemimmanentes: A l l e Parteien haben mit dem Umstand zu tun, daß jede Menge Leute die Politik als Selbstbedienungsladen betrachten!!!
Weil es hier sogar für Versager sehr viel zu gewinnen gibt, finden übelste Verteilungskämpfe statt, von denen sich Otto Normalbürger keine Vorstellung macht.

Glauben Sie mir, liebe Foristen: In unserem heutigen politischen System können Sie nur eines wählen - die in Ihren Augen r i c h t i g e
Richtung! Auf die Personen u. deren Integrität haben Sie keinerlei Einfluß - bei k e i n e r Partei!
Sie kaufen immer die Katze im Sack.

C. Schnörr | Fr., 17. Juli 2026 - 20:01

… an die klaren, voneinander unabhängigen Aussagen von Frau Petry und Frau Kotar: Dieses Parteiensystem an sich ist kaputt und nur noch destruktiv für dieses Land.

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