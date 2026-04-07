- Reisen nur mit Erlaubnis der Bundeswehr?
Seit Januar 2026 müssen Wehrpflichtige eine Genehmigung der Bundeswehr einholen, wenn sie das Bundesgebiet für längere Zeit verlassen wollen. Aus Sicht der Verfassung und der Demokratie ist das hoch problematisch.
Die Wehrpflicht ist der härteste Eingriff des Staates in Grundrechte seiner Bürger. Sie betrifft nicht nur zahlreiche Freiheitsgrundrechte, sondern auch das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Man muss es klar sehen: Wer wehrpflichtig ist, kann im Extremfall im Krieg getötet oder verstümmelt werden. Trotzdem erlaubt die Verfassung eine Wehrpflicht ausdrücklich. Sie verpflichtet den Staat aber nicht zu einer allgemeinen Wehrpflicht; eine Freiwilligenarmee ist auch denkbar.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.