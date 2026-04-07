Mann entspannt in blauer Hängematte über Wasser, tropischer Hintergrund
Hoffentlich hat Vater Staat ihm sein Sabbatical auf Thailand auch genehmigt / picture alliance / Zoonar | Fokke Baarssen

Wehrpflichtgesetz Reisen nur mit Erlaubnis der Bundeswehr?

Seit Januar 2026 müssen Wehrpflichtige eine Genehmigung der Bundeswehr einholen, wenn sie das Bundesgebiet für längere Zeit verlassen wollen. Aus Sicht der Verfassung und der Demokratie ist das hoch problematisch.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 7. April 2026 6 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

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Die Wehrpflicht ist der härteste Eingriff des Staates in Grundrechte seiner Bürger. Sie betrifft nicht nur zahlreiche Freiheitsgrundrechte, sondern auch das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Man muss es klar sehen: Wer wehrpflichtig ist, kann im Extremfall im Krieg getötet oder verstümmelt werden. Trotzdem erlaubt die Verfassung eine Wehrpflicht ausdrücklich. Sie verpflichtet den Staat aber nicht zu einer allgemeinen Wehrpflicht; eine Freiwilligenarmee ist auch denkbar.  

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IngoFrank | Di., 7. April 2026 - 18:12

zum gleichen Thema gelesen habe dessen folgendes Zitat mir noch sinngemäß in Erinnerung ist:
„Was ist das für ein Land, in das jeder Illegal einkreisen kann, aber jeder der das Land verlassen will, sich registrieren muss“
Ich glaube in einem Satz komplett die Problematik erfasst & erklärt.
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

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