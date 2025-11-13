- Frau werden, um nicht zur Bundeswehr zu müssen?
Die künftige Wehrpflicht wird nur für Männer gelten. Das Selbstbestimmungsgesetz könnte ausgenutzt werden, um als standesamtlich festgestellte Frau die Pflicht zu umgehen – sofern das früh genug erfolgt. Bequemer dürfte ein anderer, bewährter Weg sein.
Die Koalitionsfraktionen haben sich darauf verständigt, eine flächendeckende Musterung und eine „Bedarfswehrpflicht“ einzuführen. Ab dem kommenden Jahr sollen also alle 18-Jährigen, auch Frauen, einen Fragebogen bekommen, der Motivation und Eignung erfasst und über weitere Formen des freiwilligen Engagements informiert. Union und SPD sind sich einig: „Für Männer ist die Beantwortung verpflichtend.“ Für Frauen also nicht. Mit Inkrafttreten des noch zu verabschiedenden Gesetzes beginnt dann „die verpflichtende Musterung der ab dem 1. Januar 2008 geborenen Männer, die schrittweise entsprechend dem Aufbau der Musterungskapazitäten auf den gesamten Jahrgang ausgeweitet wird“. Für Frauen gilt weiterhin: Sie dürfen, müssen aber nicht.
