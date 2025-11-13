Gelöbnis
Feierliches Gelöbnis von Rekruten am 12.11.2025 auf dem Mariahilfplatz in München / picture alliance / SvenSimon

Männerwehrpflicht in Zeiten des Selbstbestimmungsgesetzes Frau werden, um nicht zur Bundeswehr zu müssen?

Die künftige Wehrpflicht wird nur für Männer gelten. Das Selbstbestimmungsgesetz könnte ausgenutzt werden, um als standesamtlich festgestellte Frau die Pflicht zu umgehen – sofern das früh genug erfolgt. Bequemer dürfte ein anderer, bewährter Weg sein.

VON FERDINAND KNAUSS am 14. November 2025 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Die Koalitionsfraktionen haben sich darauf verständigt, eine flächendeckende Musterung und eine „Bedarfswehrpflicht“ einzuführen. Ab dem kommenden Jahr sollen also alle 18-Jährigen, auch Frauen, einen Fragebogen bekommen, der Motivation und Eignung erfasst und über weitere Formen des freiwilligen Engagements informiert. Union und SPD sind sich einig: „Für Männer ist die Beantwortung verpflichtend.“ Für Frauen also nicht. Mit Inkrafttreten des noch zu verabschiedenden Gesetzes beginnt dann „die verpflichtende Musterung der ab dem 1. Januar 2008 geborenen Männer, die schrittweise entsprechend dem Aufbau der Musterungskapazitäten auf den gesamten Jahrgang ausgeweitet wird“. Für Frauen gilt weiterhin: Sie dürfen, müssen aber nicht. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Maria Arenz | Fr., 14. November 2025 - 07:54

noch all die "Kameraden"ab, die wegen ihrer doppelten Staatsbürgerschaft und einer im Konfliktfall eher der anderen Seite zuneigenden Haltung ihres zweiten Heimatlandes einen Loyalitätskonflikt glaubhaft machen können, und all die Couch-Potatoes, die nie im Leben einen Nachtmarsch mit Gepäck durchhalten, wird man vielleicht doch noch auf meine Idee mit der Fremdenlegion zurückkommen. Wir füttern seit Jahren hunderttausende junger Männer durch, die vor auf unsere Kosten angefutterter Kraft kaum laufen können, hier nur gemeingefährlichen Unfug treiben und sich aufgrund ihrer eher weniger zu "Achtsamkeit und Empathiefähigkeit" befähigenden Sozalisierung für den Kriegsdienst geradezu anbieten. Gleichzeitig täten wir damit das Thema Innere Sicherheit entspannen. Man muss nur für eine Rechtslage sorgen, die das Angebot attraktiv für diese Kreise macht. Heißt: Zuerst einmal massive Verschärfung der Bedingungen, unter denen man die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben kann.

A. Brand | Fr., 14. November 2025 - 08:24

Frauen verlangen die vollständige Gleichberechtigung, dazu gehören aber auch die Übernahme ALLER Nachteile!

Frauen wollen zur Bundeswehr gehen dürfen, um Dienst an der Waffe zu leisten, sie wollen das aber nur auf freiwilliger Basis, Zwang lehnen sie ab!

Ich persönlich bin gegen eine vollständige Gleichstellung, denn Männer und Frauen sind eben NICHT gleich. Ich bin auch dagegen, daß Frauen Dienst an der Waffe leisten müssen, dafür spricht auch die mangelnde Teilnahme von Frauen im Ernstfall. Wenn sie sich aber den Weg an den Waffendienst einklagen, dann bitte ganz, also auch mit Pflicht und im Ernstfall!

Für die gesellschaftliche Akzeptanz wäre es sehr wichtig, daß diese Rosinenpickerei der Frauen ein Ende hat!

Die Sache mit dem Selbstbestimmungsgesetz ist nur konsequent, wenn Frauen rosinenpicken dürfen, warum dann nicht auch Männer die sich (temporär) als Frau fühlen?

Verlierer sind, wie in dieser Gesellschaft eigentlich immer, die anständigen und ehrlichen (weißen) Männer!

Wolfgang Borchardt | Fr., 14. November 2025 - 09:51

Tücken des Selbstbestimmungsgesetzes sind jedem Ideologiebefreiten und realitätsnahen Denken sofort klar. Nur sitzt das in der gegenwärtigen Politik am Katzentisch. Am liebsten möchte man ein Leichentuch darüber breiten, mindestens Hausverbot erteilen.

Peter William | Fr., 14. November 2025 - 10:25

zunächst müssten Gesetze abgeschafft werden um wieder eine einigermaaßen logische Rechtsgrundlage zu haben. Es langweilt mich nur noch, immer wieder der gleiche Unsinn.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 14. November 2025 - 10:43

Wie sich diese Entscheidung praktisch auswirken wird, ob und wie viele *geeignete* junge Männer gezogen werden, muss mal erstmal abwarten. Wer bildet die aus und wo? Es fehlt an Musterungszentren, an Person zur Musterung, an Ausbildern, BW-Standorten, wo die Soldaten ausgebildet werden können usw. Aha. Frauen können freiwillig in die Bundeswehr, weil das GG es nicht zulässt. Da müssten doch die links-grünen Feministinnen jetzt Gleichheit für die Frauen fordern und das GG ändern lassen, damit Frauen auch das *recht* haben, Soldat zu werden. Oder will man das dann doch nicht. Ich las gestern im Focus und auch der BILD einige Aussagen von 17jährigen zu dem Thema. Und da kamen durchaus auch Aussagen in der Richtung, dass man nicht als Kanonenfutter dienen wolle. Andere fanden das Gehalt und bei entsprechender Verpflichtung auch die Teilfinanzierung des Führerscheines lukrativ. Mal sehen, wieviel das mitnehmen und dann schnell wieder kündigen. Und was will man überhaupt noch verteidigen?

Sebastian Habel | Fr., 14. November 2025 - 13:18

Alleine, dass §9 im Selbstbestimmungsgesetz existiert zeigt doch, dass die Ampel es nicht ganz ernst gemeint haben kann. Dass es im neuen Gesetzesentwurf so wischiwaschimäßig geregelt ist zeigt wiederum, dass die Kleiko es auch nicht ganz ernst meint. Oder, dass es keiner kapiert hat, was da genau drin steht. Wäre in dieser Legislaturperiode auch nicht das erste mal. Wenn Staat vor Partei ginge, würden sie alles daran setzen eine einjährige Dienstpflicht für alle (Frauen, Männer und alles dazwischen oder darumherum und sonstwie) einzuführen: Mit Wahlfreiheit ob man zum Militär, DRK oder zur Feuerwehr geht. Keine Verweigerung, bei der eh nur gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Diese Zeit wirkt integrativ und schadet keinem. Und man muss nicht mit 17 schon Geschlechterforschung studieren. Lieber vorher ein Jahr RTW, KiTa oder eben Bund, damit man lernt, zu arbeiten und sich unterzuordnen bevor man ein Leben lang nur besserwisserisch akademisch herumschwafelt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.