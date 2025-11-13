Männerwehrpflicht in Zeiten des Selbstbestimmungsgesetzes - Frau werden, um nicht zur Bundeswehr zu müssen?

Die künftige Wehrpflicht wird nur für Männer gelten. Das Selbstbestimmungsgesetz könnte ausgenutzt werden, um als standesamtlich festgestellte Frau die Pflicht zu umgehen – sofern das früh genug erfolgt. Bequemer dürfte ein anderer, bewährter Weg sein.