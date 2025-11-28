- Es kann nicht nur eine Hälfte der Bevölkerung den Preis zahlen
Wenn es hart auf hart kommt, sollten wir bei der Verteidigung auf niemanden verzichten müssen. Das ist insbesondere auch im Interesse von Frauen. Denn erweist sich unsere Verteidigung nicht als maximal wehrhaft, ist es mit der Gleichberechtigung sowieso dahin.
Die Debatte rund um eine Wehrpflicht für Frauen ist aktuell eine sehr theoretische: Eine allgemeine Wehrpflicht, ob für Frauen oder für Männer, steht momentan ohnehin nicht im Raum. Das Anfang Dezember im Bundestag zur Debatte stehende Gesetz rund um den Neuen Wehrdienst regelt zunächst die Themen Wehrerfassung und Musterung, und überhaupt soll vorerst alles bei der Freiwilligkeit bleiben.
