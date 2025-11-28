Soldatinnen und Soldaten bei einer gemeinsamem Kranzniederlegung / picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/ZB | Arno Burgi
Soldatinnen und Soldaten bei einer gemeinsamem Kranzniederlegung / picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/ZB | Arno Burgi

Wehrpflicht für Frauen Es kann nicht nur eine Hälfte der Bevölkerung den Preis zahlen

Wenn es hart auf hart kommt, sollten wir bei der Verteidigung auf niemanden verzichten müssen. Das ist insbesondere auch im Interesse von Frauen. Denn erweist sich unsere Verteidigung nicht als maximal wehrhaft, ist es mit der Gleichberechtigung sowieso dahin.

VON CAROLINA KAUBE am 28. November 2025 9 min

Autoreninfo

Carolina Kaube studierte Governance and Public Policy – Staatswissenschaften in Passau und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

 

So erreichen Sie Carolina Kaube:

Zur Artikelübersicht

Die Debatte rund um eine Wehrpflicht für Frauen ist aktuell eine sehr theoretische: Eine allgemeine Wehrpflicht, ob für Frauen oder für Männer, steht momentan ohnehin nicht im Raum. Das Anfang Dezember im Bundestag zur Debatte stehende Gesetz rund um den Neuen Wehrdienst regelt zunächst die Themen Wehrerfassung und Musterung, und überhaupt soll vorerst alles bei der Freiwilligkeit bleiben. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.