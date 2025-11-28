Die Debatte rund um eine Wehrpflicht für Frauen ist aktuell eine sehr theoretische: Eine allgemeine Wehrpflicht, ob für Frauen oder für Männer, steht momentan ohnehin nicht im Raum. Das Anfang Dezember im Bundestag zur Debatte stehende Gesetz rund um den Neuen Wehrdienst regelt zunächst die Themen Wehrerfassung und Musterung, und überhaupt soll vorerst alles bei der Freiwilligkeit bleiben.