- Für die Linke hört Gleichheit an der Kasernentür auf
114.000 neue Soldaten braucht die Bundeswehr – und Friedrich Merz macht den Vorschlag, die Wehrpflicht auf Frauen auszudehnen. Doch die „feministische“ Linke will sich den Rocksaum nicht schmutzig machen: Rechte ja, Pflichten nein.
Gleichstellung gilt in bestimmten Lagern offenbar nur so lange, wie Frauen dieselben Vorteile wie Männer genießen – die Lasten aber sollen weiter allein auf deren Schultern liegen. In der Debatte um den personellen Ausbau der Bundeswehr wagte Friedrich Merz den Schritt ins Minenfeld: die Wehrpflicht für Frauen. Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Truppe auf 260.000 aktive Zeit- und Berufssoldaten vergrößern. Sein Gesetzentwurf sieht vor, dass alle jungen Männer und Frauen ab 18 einen Online-Fragebogen ausfüllen müssen.
„Freiwillig“ klingt das zwar, tatsächlich aber deutet es auf die Reaktivierung eines Prinzips hin, das seit 2011 nur ausgesetzt, nie abgeschafft wurde. Sollte die Rekrutierungskampagne nicht die gewünschten 100.000 Freiwilligen bringen, könnte die alte Wehrpflicht wieder gelten. Merz erklärte in einem Interview im französischen Fernsehen, er könne sich vorstellen, sie auch auf Frauen auszudehnen. Dafür wäre mittelfristig eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig, denn das Gesetz schließt Frauen bislang ausdrücklich aus.
