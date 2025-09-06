Merz heizt Debatte um Wehrpflicht für Frauen an - Für die Linke hört Gleichheit an der Kasernentür auf

114.000 neue Soldaten braucht die Bundeswehr – und Friedrich Merz macht den Vorschlag, die Wehrpflicht auf Frauen auszudehnen. Doch die „feministische“ Linke will sich den Rocksaum nicht schmutzig machen: Rechte ja, Pflichten nein.