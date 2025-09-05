- Die Verteidigung unserer Libertinage
Deutschland soll einen Neuen Wehrdienst bekommen. Das klingt zeitgeistig und ist es auch – denn mit ernsthafter Wehrbereitschaft hat das Vorhaben wenig zu tun. Kein Wunder. Denn die Debatte in Deutschland ist weltfremd und verlogen. Zeit, endlich ehrlich zu sein.
Deutschland ist die postheroische Gesellschaft schlechthin. Nichts widerspricht den Idealen des modernen Durchschnittsdeutschen so sehr wie alles Militärische. Allenfalls ein paar junge Männer mit Migrationshintergrund haben – und das ist vollkommen unironisch gemeint – noch ein prinzipiell positives Verhältnis zu einer maskulinen Wehrhaftigkeit. Das macht die Debatte rund um die Wehrpflicht so scheinheilig und weltfremd.
Das Problem beginnt schon – von Militär reden wir noch gar nicht – bei dem Begriff „Pflicht“. Sagen wir es vornehm so: Individualistische und tendenziell hedonistische Gesellschaften haben eine asymmetrische Beziehung zum Staat. Weniger akademisch ausgedrückt: Wohlstandbürger neigen zu einem berechnenden Egoismus. Man kann ihnen das nicht einmal vorwerfen. Aus persönlicher Sicht ist es vollkommen rational, vom Staat möglichst viel zu nehmen und sich eventuellen Einschränkungen und Verpflichtungen zu entziehen.
