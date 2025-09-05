Wehrpflicht - Die Verteidigung unserer Libertinage

Deutschland soll einen Neuen Wehrdienst bekommen. Das klingt zeitgeistig und ist es auch – denn mit ernsthafter Wehrbereitschaft hat das Vorhaben wenig zu tun. Kein Wunder. Denn die Debatte in Deutschland ist weltfremd und verlogen. Zeit, endlich ehrlich zu sein.