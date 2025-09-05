Wachbataillon der Bundewehr
Wir müssen das Recht auf Nihilismus, Hedonismus und Egoismus hart verteidigen / picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Wehrpflicht Die Verteidigung unserer Libertinage

Deutschland soll einen Neuen Wehrdienst bekommen. Das klingt zeitgeistig und ist es auch – denn mit ernsthafter Wehrbereitschaft hat das Vorhaben wenig zu tun. Kein Wunder. Denn die Debatte in Deutschland ist weltfremd und verlogen. Zeit, endlich ehrlich zu sein.

VON ALEXANDER GRAU am 6. September 2025 5 min

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Deutschland ist die postheroische Gesellschaft schlechthin. Nichts widerspricht den Idealen des modernen Durchschnittsdeutschen so sehr wie alles Militärische. Allenfalls ein paar junge Männer mit Migrationshintergrund haben – und das ist vollkommen unironisch gemeint – noch ein prinzipiell positives Verhältnis zu einer maskulinen Wehrhaftigkeit. Das macht die Debatte rund um die Wehrpflicht so scheinheilig und weltfremd.

Das Problem beginnt schon – von Militär reden wir noch gar nicht – bei dem Begriff „Pflicht“. Sagen wir es vornehm so: Individualistische und tendenziell hedonistische Gesellschaften haben eine asymmetrische Beziehung zum Staat. Weniger akademisch ausgedrückt: Wohlstandbürger neigen zu einem berechnenden Egoismus. Man kann ihnen das nicht einmal vorwerfen. Aus persönlicher Sicht ist es vollkommen rational, vom Staat möglichst viel zu nehmen und sich eventuellen Einschränkungen und Verpflichtungen zu entziehen.

Karl-Heinz Weiß | Sa., 6. September 2025 - 13:53

"Bereit sein, sein Leben für etwas Größeres zu opfern" - was soll das sein ? Laut Ex-Kanzlerin Merkel kann Deutschland seine Grenzen nicht kontrollieren und etablierte deshalb die Willkommenskultur. Der ehemalige Vizekanzler und mit ihm viele Deutsche können "mit Deutschland" nichts anfangen. Zuerst müsste deshalb geklärt werden, warum gerade dieses "Deutschland " verteidigenswert ist.
Die Ukraine kämpft derzeit um das staatliche Überleben. Trotzdem wohnen 650.000 Ukrainer im wehrfähigen Alter im europäischen Ausland. Und nun soll es "Zwang" für ein in den Augen vieler "Phantasieland" geben ?

Stefan | Sa., 6. September 2025 - 16:36

Die Wehrpflichtigen aus der Ukraine sind erstmal in der Pflicht, bevor die Politik hierzulande dafür sorgt, daß dringend benötigte Steuergelder zum Fenster heraus geworfen werden.
Das Konzept von Kanzler und Boris Pistorius ist von Grund auf falsch.
Da wäre eine Söldnerarmee wahrscheinlich günstiger zu unterhalten.

Urban Will | Sa., 6. September 2025 - 15:32

dass wieder mehr junge Menschen bereit wären, Wehrdienst zu leisten, sind derzeit nunmal nicht nur nicht mehr vorhanden, sondern sogar als „Nazi“ verpönt: Disziplin, Selbstaufopferung, Belastbarkeit... Man fordere so etwas mal von einem linksgrünwoken Tagträumer. Er wird schnurstracks zur Mama rennen.
Über Jahrzehnte wurde uns Deutschen das Militärische abgewöhnt. Nach WKII war das sogar in gewisser Hinsicht verständlich. Trotzdem konnte ein auch in der Politik verankerter Patriotismus bewirken, dass es einen gewissen Nationalstolz gab und viele junge Männer (später auch Frauen) sich entschieden, Soldat zu werden. Seit Merkel aber sind Patriotismus (man denke an die Szene, wo sie am Wahlabend die Deutschlandflagge v d Bühne schmiss) und alles, was damit zs hängt, „Nazi“. Seit Merkel beherrscht uns ein von Selbsthass geprägter linksgrünwoker Mainstream. Diesen (und die hinter ihm stehenden Parteien) gilt es, abzusägen, dann kann man wieder anfangen, patriotisch zu werden.

Stefan | Sa., 6. September 2025 - 16:49

Wo sind denn eigentlich die Patrioten, die es zu solchem Unterfangen braucht ???
Der Wunsch ist hier eher der Vater des Gedankens.
Ich persönlich glaube nicht, daß diejenigen die beispielsweise bei der Diskussion in Tübingen bei Palmer gestört haben, jemals kriegs.- oder fronttauglich wären.
Was meinen die anderen Leser dazu, kann man das viele Steuergeld nicht besser anders verwenden ???
Die Patrioten sterben ja offensichtlich aus.

