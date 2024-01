So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Nun wird also der Ruf nach dem Verbot der AfD aus den Regierungsparteien wieder lauter. Es ist ein sehr deutscher Ruf, der in anderen westlichen Ländern mit ähnlichen Parteien in dieser Form unbekannt und schwer vorstellbar ist.

Niemand ruft in den Niederlanden nach dem Verbot der mit der AfD vergleichbaren Partei von Geert Wilders, der übrigens nach einem großen Wahlerfolg gerade versucht, eine Koalitionsregierung zu bilden, und dann womöglich bald zu Gast im Kanzleramt sein wird. In Italien regieren bekanntlich schon die Fratelli d’Italia mit Giorgia Meloni, die in deutschen Medien gemeinhin „Postfaschistin“ genannt wurde, aber nunmehr im Berliner Kanzleramt von Scholz mit „liebe Giorgia“ angesprochen wird.