Jörg Phil Friedrich ist Philosoph, Publizist und Unternehmer. Er studierte Physik, Meteorologie und später Philosophie und schreibt über Fragen aus Wissenschaft, Religion und Politik. Zuletzt erschien sein Buch „ Degenerierte Vernunft - Künstliche Intelligenz und die Natur des Denkens “. Seit 1994 ist er Geschäftsführer eines Softwarehauses in Münster.

Die Bundeswehr muss wachsen, um mehr als 20 Prozent soll die Personalstärke in den nächsten Jahren vergrößert werden. Das betrifft sowohl die aktive Truppe als auch die Zahl derer, die sich als Reservisten engagieren. Allerdings ist die Frage völlig offen, wo diese 60.000 Menschen herkommen sollen. Nicht nur Heer, Luftwaffe und Marine suchen bekanntlich Nachwuchs, sondern auch die Wirtschaft, das Handwerk, das Gesundheitswesen und der öffentliche Dienst.

In dieser Situation muss an eine alte Selbstverständlichkeit gerührt werden, die das Verständnis von Armeen seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten prägt: Wir denken uns die Soldaten vor allem als junge Menschen, sie werden nach der Schule oder spätestens nach der Ausbildung zum Wehrdienst gerufen, ziehen nach ein oder zwei Jahren die Uniform wieder aus und bleiben dann vielleicht noch einige Jahre als Reservisten aktiv. Manche bleiben als Soldaten auf Zeit länger, vielleicht zehn oder auch 20 Jahre. Für Berufssoldaten gibt es noch heute bei der Bundeswehr starre Altersgrenzen, sie liegen, abhängig vom Dienstgrad, bei circa 60 Jahren. Zudem ist es schwierig, mit über 40 oder gar 50 Jahren noch eine Karriere in Uniform zu beginnen.

Viele „Boomer“ wären bereit, sich für die Landesverteidigung zu engagieren

Diesen Regelungen liegt ein längst veraltetes Bild von der Gesellschaft und von ihren Bürgerinnen und Bürgern zugrunde. Sie sind entstanden, als die jungen Jahrgänge noch die stärksten waren und die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ab dem fünften Lebensjahrzehnt erst allmählich und dann immer schneller abnahm. Beides gilt für die heutige Gesellschaft nicht mehr. Die Alterskohorte der 50- bis 70-Jährigen ist nicht nur zahlenmäßig die stärkste, sie ist körperlich fit, geistig klar, und vor allem verfügt sie über eine Lebenserfahrung, die für die Landesverteidigung und den Heimatschutz unverzichtbar ist.

Es mag ein ungewohntes Bild sein, sich vorzustellen, wie diese Jahrgänge als Infanteristen durchs Gelände robben, mit schwerem Rucksack über Straßen marschieren, Schießübungen absolvieren, mit geschultertem Gewehr Objekte bewachen, gepanzerte Fahrzeuge lenken oder in Gefechtsständen die Lage beurteilen. Aber wenn man sich auf den Bergpfaden umschaut, wenn man Jogger und Rennradfahrer beobachtet, dann trifft man dort genau die Generation, die manchmal abfällig als „die Boomer“ bezeichnet wird. Und wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, dann merkt man schnell, dass viele von ihnen die Notwendigkeit einer starken Landesverteidigung viel selbstverständlicher als gesellschaftliche Aufgabe erkennen als manche Junge – und bereit sind, sich dafür zu engagieren.

Die Älteren können die Lücke füllen, die die Abschaffung der Wehrpflicht gerissen hat

Es gibt viele Möglichkeiten, die tatsächliche Wehrtauglichkeit jedes einzelnen Menschen zu testen und zu kontrollieren. Eine allgemeine Altersgrenze ist sicherlich das untauglichste Mittel, um in der gegenwärtigen Gesellschaft diejenigen zu erkennen, die in der Lage sind, die Entbehrungen und Belastungen auf sich zu nehmen, die die Landesverteidigung erfordert.

Zudem würde eine Bundeswehr, die in der Altersstruktur mit der der arbeitenden Bevölkerung überhaupt übereinstimmt, der Generationengerechtigkeit und dem Frieden zwischen den Generationen dienen. Die Älteren können heute die Lücke füllen, die die Abschaffung der Wehrpflicht gerissen hat, bis die jüngeren, durch das Vorbild ihrer Eltern- und Großelterngenerationen motiviert, in ausreichender Zahl bereit sind, ebenfalls Wehrdienst zu leisten.

Es wird Zeit, die Altersgrenzen in der Bundeswehr abzuschaffen, so wie es auch in der Arbeitswelt keine Altersbegrenzungen gibt. Sie sind alte Zöpfe, die abgeschnitten werden müssen, und zwar schnell.