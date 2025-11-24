Wehrdienst - Steinmeier vermeidet ein klares und positives Ja

Wehrdienst – ob freiwillig oder erzwungen – ist bei jungen Leuten alles andere als populär. Doch die Politik hält es nicht für nötig, für dessen Notwendigkeit zu werben. Und der Bundespräsident versteckt sich hinter einer unrealistischen „Pflichtzeit für alle“.