- Steinmeier vermeidet ein klares und positives Ja
Wehrdienst – ob freiwillig oder erzwungen – ist bei jungen Leuten alles andere als populär. Doch die Politik hält es nicht für nötig, für dessen Notwendigkeit zu werben. Und der Bundespräsident versteckt sich hinter einer unrealistischen „Pflichtzeit für alle“.
Einfach war es nicht, aber die schwarz-rote Koalition hat es doch noch geschafft, sich auf das zu einigen, was das Verteidigungsministerium den „Neuen Wehrdienst“ nennt. Das laut Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) „sehr gute Wehrdienstgesetz“, ist – sofern es so Anfang Dezember beschlossen wird – ein Stufenplan. Zunächst wird 2026 ein Fragebogen an alle 18-jährigen Männer und Frauen verschickt, von 2027 an folgt die Musterung aller 18-jährigen Männer. Melden sich nicht genügend Freiwillige, wird der Bundestag über die Einführung einer „Bedarfswehrpflicht“ entscheiden. CDU/CSU und SPD haben sich darauf verständigt, dass der Bundestag dann gegebenenfalls ein Losverfahren beschließt, von dessen Ergebnis abhängt, wer „zum Bund“ muss.
