Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier beim Feierlichen Gelöbnis aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der Bundeswehr am 12. November 2025 / picture alliance / photothek.de | Kira Graap

Wehrdienst Steinmeier vermeidet ein klares und positives Ja

Wehrdienst – ob freiwillig oder erzwungen – ist bei jungen Leuten alles andere als populär. Doch die Politik hält es nicht für nötig, für dessen Notwendigkeit zu werben. Und der Bundespräsident versteckt sich hinter einer unrealistischen „Pflichtzeit für alle“.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 24. November 2025 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Zur Artikelübersicht

Einfach war es nicht, aber die schwarz-rote Koalition hat es doch noch geschafft, sich auf das zu einigen, was das Verteidigungsministerium den „Neuen Wehrdienst“ nennt. Das laut Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) „sehr gute Wehrdienstgesetz“, ist – sofern es so Anfang Dezember beschlossen wird – ein Stufenplan. Zunächst wird 2026 ein Fragebogen an alle 18-jährigen Männer und Frauen verschickt, von 2027 an folgt die Musterung aller 18-jährigen Männer. Melden sich nicht genügend Freiwillige, wird der Bundestag über die Einführung einer „Bedarfswehrpflicht“ entscheiden. CDU/CSU und SPD haben sich darauf verständigt, dass der Bundestag dann gegebenenfalls ein Losverfahren beschließt, von dessen Ergebnis abhängt, wer „zum Bund“ muss.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

hanno Woitek | Mo., 24. November 2025 - 12:41

oberste Wischiwaschi Präsidial Darsteller, mehr nicht.

Klaus Funke | Mo., 24. November 2025 - 13:25

Abgesehen davon, dass er nicht mein Präsident ist, ist er besonders auch international eine Riesenblamage. Wenn man bedenkt wie viele Lichtjahre ihn von Weizäcker trennen, bleibt von ihm die einzige Tat, dass er seiner Frau eine seiner Nieren spendete, im Gedächtnis. Das war menschlich gut. Politisch ist er eine stinkende linke Socke, ein geistiger Tiefflieger allererster Güte. Warum er sich jetzt nicht, wie es sich für einen Staatspräsidenten gehört hätte, echt und unbedingt zur Wehrpflicht bekennt, zeigt, er ist ein Parteisoldat der SPD durch und durch. Denen geht es doch nur um ein paar Wählerstimmen junger Linker, der Staat ist der SPD vollkommen wurscht. Die SPD ist eine komplett extrem linke Partei geworden, noch linker als die Linke selber. Wehrhaftigkeit, Schutz des Staates, alles geht bei der SPD über Bord. Wer diese Partei noch wählt, ist ein Vaterlandsverräter. Da hat sich seit mehr als hundert Jahren nichts geändert. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten.

Walter Buehler | Mo., 24. November 2025 - 13:49

Lieber Herr Müller-Vogg,

Herr Steinmeier ist von der Bundesversammlung gewählt worden. Das ist eine Versammlung von Funktionören aus den Parteien und aus ihren Vorfeldorganisationen in der "Zivilgesellschaft", aufgehübscht durch ein paar "Prominente", die wir aus den Talkshows und Sportsendungen des ÖRR kennen.

Steinmeier fühlt sich diesen Wählern gegenüber verantwortlich, verständlicherweise am meisten denen, die seiner alten Partei nahestehen. Ein anderes Verhaalten wäre zuviel verlangt.

Daran haben sich sicherlich auch seine Redenschreiber schon längst gewöhnt..

Insgesamt bekommt man daher von Steinmeier das zu hören, was man auch aus der Bundesregierung hören kann, wenn man die verbale Dekoration ein wenig zur Seite schiebt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.