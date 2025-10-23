Bundeswehr
Nicht nur gucken, sondern denken: Tag der Offenen Tür bei der Bundeswehr / Picture Alliance

Wehrdienstdebatte Friedenssicherndes Denken

Die Debatte um den Wehrdienst erhitzt die Gemüter. Sie ist eine gute Gelegenheit für eine Standortbestimmung. Und für den Widerspruch gegen den gesellschaftlichen Konsens.

VON RALF HANSELLE am 24. Oktober 2025 7 min

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

Es gibt Zeiten, in denen erscheint die Nachdenklichkeit über die Wehrpflicht – und letztlich natürlich über die deutsche Verteidigungsfähigkeit in Gänze – bereits ein Fall von „Wehrkraftzersetzung“ zu sein. Die frühen 80er Jahre waren so eine Zeit. In den erhitzten Debatten um den damaligen Nato-Doppelbeschluss war das Land derart aufgewühlt und gespalten, dass jegliche kritische Nachdenklichkeit über die Zukunft der Bundeswehr bereits als gefährlich, ja eben als zersetzend betrachtet wurde. Inmitten der damaligen Zeitenwende erwähnte der Schriftsteller Heinrich Böll im Jahr 1984 in einem noch immer legendären Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit, dass Nachdenken über die Armee eben gerade nicht Defätismus oder militärische Selbstverstümmelung sei, sondern in einer Republik legal und ergo auch nicht kriminalisierbar. 

Ein Gedanke, an den man in unserer von Cancel Culture und fehlender argumentativer Beinfreiheit geprägten Gegenwart nicht oft genug erinnern kann. Und in einem Akt dialektischer Schubumkehr – auch die ist in der heutigen Zeit ja eher selten geworden – fügte der Literaturnobelpreisträger noch hinzu, dass der damalige Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) in diesem Sinne wohl weit „wehrkraftzersetzender“ gewesen sei als eine Horde „subversiver Schriftsteller“.

