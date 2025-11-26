Schwerdtner van Aken
Wehrdienst-Debatte Die Linke ist auf dem Trip „Lieber rot als tot“

Die Linke sieht von Moskau keine Gefahr ausgehen. Folglich ist sie gegen jede Art von Wehrpflicht. Parlamentarische Demokratie und Rechtsstaat sind aus ihrer Sicht also keine Werte, die es zu verteidigen lohnt.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 27. November 2025 5 min

Hugo Müller-Vogg

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Jan van Aken war nie SED-Mitglied, Iris Schwerdtner auch nicht; sie wurde erst 1989 geboren. Beide stehen an der Spitze der Linken, die sich in ihrem Grundsatzprogramm unter anderem so definiert: „Wir bündeln politische Erfahrungen aus der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland.“ Man beachte die Reihenfolge.

