- Die Linke ist auf dem Trip „Lieber rot als tot“
Die Linke sieht von Moskau keine Gefahr ausgehen. Folglich ist sie gegen jede Art von Wehrpflicht. Parlamentarische Demokratie und Rechtsstaat sind aus ihrer Sicht also keine Werte, die es zu verteidigen lohnt.
Jan van Aken war nie SED-Mitglied, Iris Schwerdtner auch nicht; sie wurde erst 1989 geboren. Beide stehen an der Spitze der Linken, die sich in ihrem Grundsatzprogramm unter anderem so definiert: „Wir bündeln politische Erfahrungen aus der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland.“ Man beachte die Reihenfolge.
