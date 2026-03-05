Wehrbeauftragter kritisiert „Kopflastigkeit“ - Die Bundeswehr hat zu viele Offiziere und viel zu wenige Kämpfer

Der Wehrbeauftragte beklagt die absurde Kopflastigkeit der Truppe: In der Bundeswehr tummeln sich fast so viele Offiziere wie Mannschaften. Das ist seit vielen Jahren ein Indiz für die Demilitarisierung des Militärs, das seinen Daseinszweck vernachlässigte.