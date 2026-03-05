- Die Bundeswehr hat zu viele Offiziere und viel zu wenige Kämpfer
Der Wehrbeauftragte beklagt die absurde Kopflastigkeit der Truppe: In der Bundeswehr tummeln sich fast so viele Offiziere wie Mannschaften. Das ist seit vielen Jahren ein Indiz für die Demilitarisierung des Militärs, das seinen Daseinszweck vernachlässigte.
Der jüngste Bericht des Wehrbeauftragten des Bundestags, Hennig Otte, macht das größte Defizit der Bundeswehr ziemlich deutlich. Die deutschen Streitkräfte sind eine Truppe, die aus vielen Anführern und viel zu wenigen Kämpfern besteht.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.