Der hessischen CDU ist wiederum etwas gelungen, was zu den schwierigsten innerparteilichen Operationen zählt: die rechtzeitige Übergabe der Position des Regierungschefs und Parteivorsitzenden an einen Nachfolger. Volker Bouffier (70), seit zwölf Jahren die Nummer eins in Partei und Land, tritt am 31. Mai als Ministerpräsident zurück. Dann will die schwarz-grüne Koalition den Landtagspräsidenten Boris Rhein (50) zum neuen Regierungschef wählen. Das gibt dem neuen Mann Zeit, bis zur Landtagswahl im Herbst 2023 im Land bekannt zu werden und an Profil zu gewinnen.

Bouffier, der in Hessen insgesamt 27 Jahre an Regierungserfahrung vorzuweisen hat, ist innerparteilich nicht mehr so unumstritten wie vor zwölf Jahren, als er Roland Koch nachfolgte. Neben den unvermeidlichen Abnutzungserscheinungen spielt das schlechte Ergebnis der Landtagswahl von 2018 eine Rolle, als die CDU elf Punkte verlor und auf 27 Prozent abstürzte. Auch hat Bouffier nach Meinung vieler seiner Parteifreunde zweimal auf die falschen Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz gesetzt, zunächst auf Annegret Kramp-Karrenbauer und dann auf Armin Laschet. Ferner wird ihm angekreidet, einen Kanzlerkandidaten Markus Söder verhindert zu haben.