Man möchte sich ungläubig die Augen reiben. Hat man das wirklich gerade gelesen? Und würde das nicht bedeuten …? Genau! Mit Wissen des deutschen Auslandsgeheimdienstes, der seine Einschätzung laut dem Bericht bereits vor fünf Jahren mit dem damaligen Kanzleramt unter Angela Merkel (CDU) geteilt haben will, sind in diesem Land wissenschaftliche wie journalistische Karrieren zerstört worden, sind öffentliche Personen diffamiert und an den Pranger gestellt worden, hat man das sprichwörtliche Zerreißen der Gesellschaft in Kauf genommen. Man hat Böcke zu Gärtnern und offenkundig irrende Wissenschaftler zu engsten Beratern der Regierungen Merkel und Scholz gemacht.