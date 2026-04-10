- Spargelstecher und Arbeiter im Weinberg
Die Frage der Lohngerechtigkeit ist nicht nur für Spargelbauern und die aktuelle Gesetzgebung von großem Interesse. Ausdifferenzierte Antworten bietet die christliche Sozialethik.
„Hohe Kosten, harter Wettbewerb: Spargelbauern fordern Ausnahmen beim Mindestlohn“ – so titelte tagesschau.de vor wenigen Tagen. In der Tat: Steigende Löhne und der europäische Wettbewerb machten die kostendeckende Produktion von Spargel immer schwieriger, klagen Landwirte. Aber ist das ein Argument, Spargel-Saisonarbeiter aus dem gesetzlichen Mindestlohn auszunehmen? Die Frage wird man kaum beantworten können, ohne zu wissen, was den gerechten Lohn ausmacht?
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