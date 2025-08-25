- Was Ex-Muslime Deutschland zu sagen haben
Was haben Ex-Muslime uns zu sagen? Unsere Autorin hat mit vier von ihnen gesprochen. Über ihre Erfahrungen mit Islam und Islamismus, über die Versäumnisse der Politik - und besorgniserregende Entwicklungen in Deutschland.
„Ich kriege keine Luft mehr.“ Hoda Sadeghat (Anm. d. Redaktion: Name geändert aus Sicherheitsbedenken) ist vor 23 Jahren aus dem Iran geflohen, weil sie ein kritisches Buch über den Islam geschrieben und heimlich veröffentlicht hat. Der Neuanfang mit zwei kleinen Kindern in Deutschland war nicht immer leicht, erzählt sie, dennoch hat sie das Land geliebt. Deutschland, das Land der Freiheit. Doch nun hat sie den Eindruck, von ihrer Vergangenheit eingeholt zu werden. „Wir sind vor dem politischen Islam geflohen. Heute erleben wir, wie genau das, wovor wir geflohen sind, auch in Europa langsam Fuß fasst.“
Hoda Sadeghat spricht mit Emphase: „Wenn wir, die Geflüchteten und Migranten mit diesen bitteren Erfahrungen, nicht warnen – wer dann?“ Der islamische Extremismus werde in der deutschen Gesellschaft systematisch verharmlost. Viele würden die gefährliche Entwicklung nicht erkennen, sagt die 56-Jährige.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.