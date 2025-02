Die CDU ist eine Kanzlermaschine. Entscheidend ist am Ende, ob die Partei den Regierungschef stellt oder nicht. Die Wahlergebnisse sind schnell vergessen, wenn es gelingt, die Regierung anzuführen. Das war auch bei Angela Merkel im Jahr 2005 so – und dies wird auch bei Friedrich Merz so sein. Die Partei liebt ihre Chefs nur, wenn sie auch die Kanzlerschaft ins Haus bringen. Deswegen gab es trotz der knappen 28,6 Prozent am Sonntagabend für die Union im Konrad-Adenauer-Haus „Rambo Zambo“, wie es der Parteichef auf Jugendsprache getrimmt ausdrückte. Die Feierlaune wurde noch dadurch verstärkt, dass in der Nacht die Wagenknecht-Partei aus dem Bundestag flog und so ein Zweierbündnis aus CDU/CSU und SPD wahrscheinlich wurde.

Doch das Wahlergebnis birgt für die CDU jetzt vor allem zwei gravierende Gefahren. Zum einen stehen Merz und seine Getreuen wie Generalsekretär Carsten Linnemann vor der Aufgabe, das in den zurückliegenden drei Jahren wiedergewonnene inhaltliche Profil auch in Koalitionsverhandlungen soweit zu verteidigen, dass in einer Kanzlerschaft Merz auch eine Merz-CDU sichtbar bleibt. Dies war gerade Merkel 2005 nicht gelungen, die als ambitionierte Reform-Parteichefin gestartet war und als Kuschel-Kanzlerin ins Amt kam und den Ruf, ihre Partei zu sehr rot eingefärbt zu haben, nie mehr ganz loswurde. Merz muss als Kanzler ein Kompromisssucher werden und zugleich seiner Partei, aber auch dem Wählerauftrag gerecht werden, einen sichtbaren Neuanfang der deutschen Politik zu vollziehen. Nach einem Traumjob sieht das nicht aus.

Das zweite Risiko dieses Wahlergebnisses für die Unionsparteien ist aber womöglich noch komplizierter. Der Kurs von Friedrich Merz und seiner Mannschaft könnte in seiner Partei in die Kritik geraten, angesichts eines Resultats, das deutlich hinter dem selbsterklärten Ziel zurückbleibt. Tatsächlich wird ein Streit in der CDU nicht so schnell ausbrechen, dafür ist die Partei, wie gesagt, zu sehr Kanzlermaschine. Eine gründliche und selbstkritische Wahlanalyse wird – wie auch schon 2005 und damals von Merz beklagt – auch ausbleiben. Doch bei allem, was jetzt passiert, wird die Frage einer grundsätzlichen strategischen Ausrichtung der Partei mitschwingen.

Die CDU ist keine Kulturkampfpartei

Im Kern geht es um die Frage, wieviel Konflikt und auch Streit die politische Mitte verträgt. Während Merkel in ihrer Kanzlerschaft versucht hat, die Kontroverse aus dem Zentrum des Geschehens zu verdammen, verfolgt Merz die Idee einer politischen Kultur, die gerade auch die durchaus scharfe politische Auseinandersetzung sucht. Bei der ersten Pressekonferenz nach der Wahl verteidigte Merz noch einmal diese Linie. Dass seine Haltung in der Migrationsfrage und die berühmte Abstimmungswoche im Bundestag, als die AfD einem Antrag der Union zustimmte, zu einer breiten politischen Mobilisierung geführt hat, das begrüße er ausdrücklich, sagte Merz. Und dies, obwohl vor allem die Linke profitiert hat. Die Demokratie brauche den Streit, so Merz, die hohe Wahlbeteiligung von über 80 Prozent gebe ihm Recht.

In der grundsätzlichen Liebe zur politischen Profilierung und zur politischen Debatte werden seine Parteifreunde ihrem Vorsitzenden kaum widersprechen wollen. Doch wenn es konkret wird, wird es schmerzhaft. Wenn etwa Mario Czaja oder Danny Freymark ihre Wahlkreise für die CDU im Berliner Osten nicht gewinnen konnten, auch weil AfD und Linke erstarkt sind, dann wird man doch vielleicht eher einer anderen Strategie zuneigen. Die sogenannte Dobrindt-Woche, die ihren Namen nach dem Erfinder, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, trägt, bei der die Zustimmung der AfD hingenommen wurde, geht also für manche in die Geschichte ein, als Merz‘ strategischer Fehler dieser Wahlkampagne. Auch wenn das so laut jetzt keiner mehr sagt.

Es gibt durchaus auch die Verteidiger dieser Aktion. Die Dobrindt-Woche habe eben zur Mobilisierung geführt, bei den anderen, aber eben auch in den eigenen Reihen. An den Wahlkampfständen habe es durchaus auch so etwas wie Erleichterung gegeben. Endlich mal klare Kante, hieß es. Diese Sicht vertritt auch Friedrich Merz. Doch es sickert auch in der Parteiführung bei manchen die alte Erkenntnis wieder durch, dass die Mitte ein scheues Reh ist. Die CDU ist die Anti-Polarisierungspartei, die Harmoniesehnsucht ist noch immer groß; wer dies umdrehen will, kann Kollateralschaden erleiden. Viele der potentiellen Unions-Wähler lieben immer noch das große Sowohl-als-auch, Asylwende und Willkommenskultur, andere Klimapolitik, keine Gender-Politik, aber bitte auch kein Grünen-Bashing. Die CDU ist keine Kulturkampfpartei, auch das zeigt dieses Wahlergebnis.

Merz hat die bürgerliche Mitte geschrumpft

Wenn man es hingegen mit der Anti-Profilierung übertreibt, wie Merkel, dann hat man auch mit dramatischen Folgen zu kämpfen: Der Drache im Raum heißt AfD, der nun der Union als zweitgrößte Partei im Bundestag gegenübersteht. Welches Gift also gegen die Rechtspopulisten wirken könnte, bleibt bisweilen auch in der neuen Legislaturperiode die Suche nach einem Zaubertrank, dessen Rezept noch keiner kennt. Manche CDU-Länderchefs glauben, eine Befriedung in der Mitte könne eben auch die Ränder zähmen, wie es in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zu praktizieren versucht wird. So ganz ist die Strategie auch nicht aufgegangen. Auch in den schwarz-grün regierten Ländern wächst die AfD wie überall. Aber der Strategie-Konflikt bleibt der Union erhalten.

Und auch jenseits der AfD muss sich die Union fragen, wo genau ihre Wählerschaft zu verorten ist. Wenn die Selbstbeschreibung einer bürgerlichen Mitte zwischen den linken Parteien auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite eine Bedeutung hat, kommt man nicht umhin festzustellen, dass Friedrich Merz genau diesen Kern geschrumpft hat, trotz prozentualem Zugewinn und sogar auch trotz Zugewinn in absoluten Zahlen. Zwar hat die Union mit Armin Laschet 2021 mit 24,1 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Doch kamen immerhin 11,4 Prozent FDP-Wähler hinzu. Dieser Logik folgend kam die bürgerliche Mitte auf 35,5 Prozent. Friedrich Merz errang für CDU/CSU nun 28,5 Prozent, das sind 4,4 Prozentpunkt mehr und sogar ein Zuwachs von rund drei Millionen Stimmen. Rechnet man die FDP mit ihren 4,3 Prozent hinzu, ergeben sich 32,8 Prozent. Das ist also ein Rückgang von rund drei Prozentpunkten im bürgerlichen Lager. Und erschwerend kommt hinzu, dass dieser Anteil noch nicht mal realisiert wurde, weil die FDP an der Fünfprozenthürde gescheitert ist.

Die viel beschworene bürgerliche Mitte leidet also an Schwindsucht, auch wenn Merz nun Kanzler wird. Möglicherweise gibt sich die SPD auch künftig wieder mehr „bürgerlich“, als sie in der Ampel wahrgenommen wurde. Gewiss gibt und gab es auch bürgerliche Anteile bei den Grünen. Doch insgesamt befindet sich die Union in einem Zweifrontenkrieg, selbst wenn man die Kategorie der bürgerlichen Mitte für ein wenig tragfähiges gedankliches Konstrukt hält. Sie will das Experiment wagen, dem Zirkus der Polarisierung zu entsagen und zugleich ihre Bälle der eigenen Profilierung in der der Luft halten. Das ist in der Tat ein nicht ganz unambitioniertes Kunststück, das Friedrich Merz nun als Kanzler vorführen muss.