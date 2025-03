„Dulce et decorum est pro patria mori“, schrieb der römische Dichter Horaz vor über 2000 Jahren. Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben. Sieben Kreuzzüge, zwei Weltkriege und andere zivilisatorische Katastrophen später hat sich die Einstellung der Menschen grundlegend verändert, und wer den Satz heute zitiert, der meint meist das Gegenteil. Junge Menschen haben nun mal in der Regel besseres zu tun, als auf den Schlachtfeldern dieser Welt ihr Leben für ihr Vaterland auszuhauchen, und der Heldentod existiert nur noch als Mythos.

Natürlich darf einem die Idee der völligen Selbstaufgabe für die eigene Heimat antiquiert vorkommen. Doch die Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht kann auch hierzulande langfristig nicht ohne die Frage auskommen, was man mit der perspektivisch wiedergewonnenen Wehrfähigkeit eigentlich überhaupt schützen und bewahren möchte. Etwas populistischer und zugespitzt könnte man fragen: Wofür sind junge Menschen heutzutage bereit, sich zwangsverpflichten zu lassen und im Ernstfall sogar ihr Leben zu opfern? Und ist das aktuelle Deutschland noch ein solches Land?

Vier Jahre nach dem Sommermärchen im eigenen Land lagen sich die Menschen auch im Sommer 2010 während der WM in Südafrika wieder in den Armen und feuerten beim Public Viewing zwischen Siegessäule und Tiergarten die deutsche Fußballnationalmannschaft im Viertelfinale gegen die argentinische Auswahl an. Vielleicht das letzte Aufflackern von so etwas wie gesellschaftlichem Zusammenhalt. Nur ein Jahr nach dem Halbfinal-Aus der deutschen Mannschaft setzte der damalige CSU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die Wehrpflicht dann vorerst aus.

Der langanhaltende Frieden in Europa ließ diese Maßnahme 2011 sinnvoll erscheinen, und auch Russlands Annexion der Krim drei Jahre später führte nicht dazu, dass man in Deutschland die wachsende Bedrohung ernst nahm und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriff. Doch spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 und allerspätestens seit die Ordnung des demokratischen Westens unter der Schirmherrschaft Donald Trumps in den USA völlig aus den Fugen geraten ist, gibt es keinen Platz mehr für Illusionen und Tagträume. Europa muss sich fortan im Ernstfall selbst verteidigen können und Deutschland dabei eine Vorreiterstellung einnehmen. Doch die Bundeswehr ist schon seit langem nicht in der Lage, den Anforderungen der Nato gerecht zu werden. Das Sondervermögen dafür will die kommende Bundesregierung jetzt bereitstellen, doch mit den neuen Schulden gehen die Probleme erst richtig los. Denn in Deutschland bewirft man Probleme traditionell immer erstmal mit Geld und schaut dann Jahre später, ob sie sich so haben lösen lassen.

Das Land Deutschland ist zu einer völlig unklaren beliebigen Verteilungsmasse verkommen

Wenn die Fragen hinsichtlich der steigenden Verteidigungsausgaben final geklärt worden sind, wird sich automatisch die Frage anschließen, wer die hunderttausenden neuen Drohnen fliegen und die dann hoffentlich kernsanierten Panzer fahren soll. Sprich, die Frage nach dem Nachwuchs der Bundeswehr. Denn der deutschen Armee fehlen mindestens 20.000, in naher Zukunft wahrscheinlich sogar 60.000 bis 80.000 Soldaten, und die Rekrutierung läuft mehr als schleppend. Auch deshalb plädieren Politiker von Union, SPD und sogar Alt-Realo und Ex-Pazifist Joschka Fischer aktuell für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, die auf der Basis des Grundgesetzes immer noch möglich wäre. Denn der Wehrpflicht-Artikel 12a im Grundgesetz besteht noch. Allerdings bezieht er sich nur auf junge Männer ab dem 18. Lebensjahr und nicht auch auf Frauen.

Auch der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) will die Wehrpflicht am liebsten noch in diesem Jahr wiedereinführen. Eine Kombination mit einer Einbeziehung auch von Frauen oder einer sozialen Dienstpflicht lehnte Bartels jedoch vorerst ab. Doch gerade solche geschlechtergetrennten Forderungen dürften den einen oder anderen hämischen Kommentar darüber nach sich ziehen, dass im Angesicht eines Krieges plötzlich die gerade noch mittelalterlich anmutenden biologischen Geschlechter wieder aus der Mottenkiste geholt werden sollen. Es bliebe abzuwarten, wie viele Transmänner sich in die Grundausbildung und die Schützengräben einklagen würden, um neben den toxischen Männern von gestern das Land zu verteidigen. Und außerdem sollten Hans-Peter Bartels und andere Sicherheitsexperten keinesfalls die konsequente Umsetzung der Frauenquote verhindern, schließlich möchte kein männlicher Soldat einer Frau die Möglichkeit auf gleichberechtigtes Durch-den-Schlamm-Kriechen nehmen. Diese und andere Widersprüche dürften schwierig zu vermitteln sein. Warum gilt „My body, my choice“ nicht auch, wenn es um Zwangsdienste für den Staat geht? Können junge Männer sich im Zweifelsfall auf das „Gesetz über die Selbstbestimmung auf den Geschlechtseintrag“, kurz SBGG, berufen und so als weiblich gelesene Personen ihrem Wehrdienst entgehen?

Joschka Fischer, CDU-Mann Roderich Kiesewetter und CSU-Verteidigungspolitiker Thomas Silberhorn kommen solchen bösen Zungen zuvor und fordern lobenswerterweise eine Wehrpflicht für alle. Doch den arrivierten Politikern in ihren geheizten Bundestagsbüros scheint nicht klar zu sein, dass das größte Problem hierbei nicht die geschlossenen Kreiswehrersatzämter oder die wahnwitzigen Rückkaufpreise für marode Kasernen darstellen.

Denn nach der Politik der letzten Jahre müsste man die Inschrift am Reichstag eigentlich in „Dem Volke gestohlen“ umschreiben. Deutsche Politiker und große Teile der Medienlandschaft haben es in einer gemeinsamen Kraftanstrengung geschafft, dass das Land Deutschland zu einer völlig unklaren beliebigen Verteilungsmasse verkommen ist. Junge Menschen wieder in den Bundeswehrapparat zu zwingen, wird dieses Problem im Zweifel nur noch verschlimmern. Denn nach über 20 Jahren linker Identitätspolitik in Deutschland ist nicht mehr viel von dem übrig, was frühere Generationen zu verteidigen bereit gewesen wären.

Die Geschichte erfolgreicher Nationen ist immer auch untrennbar mit kollektiver Identität verknüpft

Die eigenen Landesgrenzen wurden beliebig gemacht, der Sozialstaat mit massenhaft illegalen Einwanderern geflutet, und wenn junge Männer im Kölner Karneval gut gelaunt Deutschlandfahnen schwenken, dann werden sie von politisch korrekten Landsleuten angegangen und gezwungen, die Landesflagge nicht mehr zu zeigen. Denn Nationalstolz oder auch nur eine minimal gesunde Beziehung zur eigenen kulturellen Identität und Herkunft hat man sich in Deutschland erfolgreich abtrainiert. An die Stelle solcher Gefühle sind ein allumfassendes Schuldgefühl und ein militanter Selbsthass getreten. Doch ohne ein Gemeinschaftsgefühl, sei es der Glaube an ein ewiges Himmelreich oder die bessere Zukunft des eigenen Mutterlandes, hätte sich in der Geschichte der Menschheit wohl kaum jemand davon überzeugen lassen, Gewaltmärsche über die Alpen anzutreten oder verlorene Stellungen bis zum eigenen Tod zu verteidigen. Das muss man nicht gut finden, doch die Geschichte erfolgreicher Nationen ist immer auch untrennbar mit kollektiver Identität verknüpft.

Am Ende des Tages ist eben niemand bereit, für Gendertoiletten, feministische Außenpolitik und klimaneutralen Verkehr sein Leben zu riskieren, nicht einmal diejenigen, die am lautstärksten für solche Ideen auf die Straße gehen. Wohlstandsprobleme als Hobby in Friedenszeiten.

Andere Staaten mit funktionierendem Militär wie Israel oder Polen könnten für die Restauration der Bundeswehr zumindest in der Theorie als Vorbild dienen. In diesen Staaten ist es oberste Bürgerpflicht, das eigene Land zu verteidigen. Dafür geben diese Länder ihren Bürgern im Gegenzug aber auch genug Gründe, sich für ihre Heimat einzusetzen.

Bademantelaffine Noch-Minister mit grünem Parteibuch propagierten gestern noch, es gebe überhaupt kein deutsches Volk und also auch keinen Verrat an diesem. Heute möchte die Grüne Jugend am liebsten schon morgen die allgemeine Mobilmachung dieses negierten deutschen Volkes. Frau Öguz (SPD) erklärte im Rahmen der Leitkulturdebatte einst wie selbstverständlich, dass es neben der Sprache keine eigene deutsche Kultur gebe, und die Antidiskriminierungsbeauftrage Ferda Ataman beschimpfte Deutsche in der Vergangenheit auch gerne mal als Kartoffeln.

Auch unter der neuen Bundesregierung werden die deutschen Grenzen nicht gegen illegale Massenmigration geschützt

Lars Klingbeil, ehemals in der Antifa aktiv, betonte am Mittwochabend bei Sandra Maischberger, dass es faktische Grenzschließungen in der klein-großen Kollation von CDU und SPD nicht geben werde. Dass Ganze sei national nicht umsetzbar und europäisch schlichtweg nicht zielführend, so der frischgebackene SPD-Chef. Auch unter der neuen Bundesregierung werden die deutschen Grenzen also immer noch nicht gegen illegale Massenmigration geschützt, eine Waffe, die Wladimir Putin und seine Berater im Kreml übrigens auch ganz bewusst zur Destabilisierung westlicher Gesellschaften im hybriden Krieg einsetzten. Überhaupt sind Ländergrenzen ja beliebig geworden und existieren überhaupt nicht mehr, „no border, no nations“ – außer natürlich, es geht um die Grenzen der Ukraine. Oder man braucht jemanden, der den eigenen Bürosessel und den kuscheligen NGO-Pausenraum vor potentiellen Freiheitsfeinden zu verteidigen bereit ist.

Wenn es darum geht, die deutsche Jugend zurück in die Kasernen zu holen und fit zu machen für die kommenden Schlachtfelder, dann werden großzügigerweise auch junge Männer mit einem AfD-Parteibuch willkommen geheißen.

Laut Bundesinnenministerium hielten sich im August 2024 etwa 280.000 ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter in Deutschland auf. Wäre die Wehrpflicht für Deutsche dann auch an einen konsequenten Umgang mit den Fahnenflüchtigen aus unseren europäischen Nachbarländern geknüpft oder genießen Nicht-Deutsche in diesem Szenario Sonderrechte gegenüber der einheimischen Bevölkerung? Sonst könnte es dazu kommen, dass deutsche Soldaten als „Friedenstruppen“ in der Ukraine stationiert werden und mit ihren Steuern die Sozialleistungen der wehrfähigen jungen Ukrainer in Deutschland bezahlen müssen.

Und überhaupt: Wird das Recht, dem Vaterland zu dienen und dafür notfalls zu sterben, auch für körperlich gesunde junge Zuwanderer mit deutschem Pass gelten oder würde dieses unglaubliche Privileg nur der „eklig weißen Mehrheitsgesellschaft“ und den „Kartoffeln“ zustehen?

Ohnehin war der Soldatenberuf in Deutschland noch nie so unattraktiv wie heute. Linke hassen die Bundeswehr sowieso fast noch mehr als die freie Marktwirtschaft und überbieten sich mit ihren Schauergeschichten über die angeblich rassistischen, rechtsradikalen Erben der Wehrmacht in Münster und Wilhelmshaven.

Wie motiviert man Menschen, die nicht stolz auf ihr Land sein sollen, zum Wehrdienst?

Nicht grundlos fahren Bundeswehrsoldaten in Berlin schon seit Jahren aus Selbstschutz nicht mehr in Uniform mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und ein jeder muss sich gut überlegen, ob er die sozialen Folgen einer Bundeswehrlaufbahn wirklich auszuhalten bereit ist. Klingt das nicht sexy? Und jetzt soll die Generation Klimakleber aus den Critical-Whiteness-Seminaren der FU Berlin direkt in die Grundausbildung beordert werden. Dieser Schlag Mensch würde den Wehrdienst ohnehin zum Besten Deutschlands verweigern oder mithilfe der eigenen Chefarzt-Eltern einen Weg finden, dass System zu umgehen.

Man kann nur hoffen, dass die kommende Berliner Regierung nicht auch noch auf die Idee kommt, eine Mauer zu errichten und auf junge wehrfähige Menschen zu schießen, die vor ihrem Soldatendasein im besten Deutschland aller Zeiten fliehen wollen.

Alternativ könnte die Antifa vielleicht kurz damit pausieren, vor den von NGOs markierten Häusern mutmaßlicher AfD-Wähler in Niedersachsen Stellung zu beziehen und stattdessen den Ukraine-Krieg allein mit ihrer moralischen Überlegenheit für die Guten entscheiden.

Doch die Frage bleibt: Wie motiviert man Menschen, die nicht stolz auf ihr Land sein sollen, sich für dieses Nicht-Vaterland zu verpflichten und, worst case, sogar dafür zu sterben? Vermutlich nur mithilfe einer grundlegenden gesellschaftlichen Kehrtwende. Denn wer will, dass Leute für das eigene Land kämpfen und eventuell ihr Leben lassen, der muss ihnen ein Land geben, mit dem sie sich identifizieren können, das ihnen etwas zurückgibt und auf das sie stolz sein dürfen.

Man kann nun mal nicht die Konzepte von Vaterland und Heimat aus dem kollektiven Bewusstsein einer Nation tilgen und dann mit einem Fingerschnipsen im Ernstfall wieder auf ein kollektives deutsches Wir-Gefühl vergangener Zeiten zurückgreifen wollen. Und es ist eben auch nicht immer 2006 und Fußball-WM im eigenen Land – historisch gewachsen der einzige Anlass, zu dem die Deutschen schwarz-rot-gold zeigen und kleine Anflüge von Nationalstolz ausleben dürfen. Ein Land, das auf dem freien Markt nicht genug Leute findet, die es verteidigen wollen, hat vermutlich zu lange nicht in die Corporate Identity investiert. Und eine Politik, die nicht bereit ist, die innere Sicherheit und die Staatsgrenzen zu verteidigen, kann nicht ernsthaft erwarten, dass die Jugend freudig die Kasernen stürmt und salutiert.