Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Jan Ristau:

Jan Ristau ist Rechtsanwalt in Düsseldorf.

Der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD sieht vor, dass die „staatsferne Medienaufsicht (…) gegen Informationsmanipulation (…) vorgehen können“ müsse, weil die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt sei. Die „inzwischen alltägliche Desinformation und Fake News sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, ihre Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so Union und SPD. Schon die Warnung als große Gefahr für die Demokratie könnte und sollte man in Frage stellen, da die Forschung anscheinend viel entspannter mit dem Thema umgeht als der öffentliche Diskurs. Darum soll es aber in diesem Beitrag nicht gehen.

Vielmehr soll dieser Beitrag auf Probleme hinweisen, die drohen, wenn eine neue Bundesregierung tatsächlich verstärkt gegen „Desinformation“, „Fake News“ bzw. „Informationsmanipulation“ vorgehen möchte.