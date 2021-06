„Solide und sexy“ sollte das Programm nach den Vorstellungen des CSU-Vorsitzenden Markus Söder werden, als dieser noch selbst nach der Kanzlerkandidatur strebte. Solide ist zweifellos, was unter der eher sperrigen Überschrift „Das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland“ auf 139 Seiten an Vorstellungen und Vorschlägen ausgebreitet wird. Der Sex-Appeal hält sich freilich in Grenzen. Wobei ohnehin zu fragen ist, ob Politik überhaupt sexy sein kann. Das rot-rot-grüne Berlin ist mit seinem Slogan „Arm, aber sexy“ jedenfalls nicht zu einem Modell für Deutschland geworden.