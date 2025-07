Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Meltem Seker studiert Politikwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen.

Ich sitze in meinem Politikseminar, als mir etwas ins Auge sticht. Auf dem Tisch liegt eine rote Broschüre. Bald sind Uni-Wahlen, und dementsprechend wird nun Wahlkampf geführt. Es handelt sich um das Wahlprogramm des SDS, also des „Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverbands“. Einfacher gesagt: der Hochschulableger der Linksjugend 'solid. Was da wohl drinsteht?

Mein erster Blick fällt auf die sogenannten „Kandidierenden“, deren Pronomen jeweils unter dem Foto stehen. Während „Pi“ angibt, alle Pronomen zu nutzen, soll man für Henriette „dey/deren“ verwenden. Auch Lars nutzt laut der Broschüre alle Pronomen. Daneben wirkt der Rest fast schon konservativ. Immerhin hat Jesse pinke Haare. Doch genug zur Oberfläche. Entscheidend ist der Inhalt, und der liest sich wie ein Manifest aus einer Parallelwelt. Hier werden Leistungsprinzip, akademische Freiheit und Pluralismus durch Gesinnungskontrolle und Umverteilungsfantasien ersetzt.