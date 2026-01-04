- Langweilig wird es nicht
Im neuen Jahr wird in fünf Bundesländern gewählt. Grüne und SPD droht ein Desaster, ebenso der FDP. Die AfD steht schon jetzt als Sieger fest. Das Land wird Ende des Jahres ein anderes sein. Unterhaltung ist garantiert.
Im chinesischen Kalender ist 2026 das Jahr des Pferdes, also ein Jahr von Energie, Mut, Leidenschaft und Drang nach Veränderung. Die deutsche Politik können die chinesischen Astrologen in ihrer Weisheit jedoch nicht gemeint haben. Zumindest die traditionellen Parteien sind wie gelähmt. Und das nicht ohne Grund. Denn aufgrund der in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen könnte das politische Berlin im Herbst vollständig anders aussehen. Es droht ein Erdbeben erheblichen Ausmaßes. Das Land wäre danach ein anderes.
