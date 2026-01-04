Landtagswahl
Blick in den neuen Plenarsaal des Landtags Baden-Württemberg / picture alliance / dpa | Bernd Weißbrod

Wahljahr 2026 Langweilig wird es nicht

Im neuen Jahr wird in fünf Bundesländern gewählt. Grüne und SPD droht ein Desaster, ebenso der FDP. Die AfD steht schon jetzt als Sieger fest. Das Land wird Ende des Jahres ein anderes sein. Unterhaltung ist garantiert.

KOLUMNE: GRAUZONE am 4. Januar 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Im chinesischen Kalender ist 2026 das Jahr des Pferdes, also ein Jahr von Energie, Mut, Leidenschaft und Drang nach Veränderung. Die deutsche Politik können die chinesischen Astrologen in ihrer Weisheit jedoch nicht gemeint haben. Zumindest die traditionellen Parteien sind wie gelähmt. Und das nicht ohne Grund. Denn aufgrund der in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen könnte das politische Berlin im Herbst vollständig anders aussehen. Es droht ein Erdbeben erheblichen Ausmaßes. Das Land wäre danach ein anderes.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.