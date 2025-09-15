AfD-Wahlplakat
Wahlergebnis in NRW Die Wähler trauen den Verheißungen nicht mehr

Die SPD hat sich stets als „Bollwerk“ gegen die AfD gerühmt. Die CDU wollte die Rechtsaußenpartei einst halbieren. Bei den Kommunalwahlen in NRW hat sich jedoch – abermals – gezeigt, dass ein Teil der Wähler für die einstigen Volksparteien nicht mehr zu erreichen ist. Und das hat Gründe.

In einem sind fast alle Politiker echte Könner: Beim Schönreden schlechter oder unbefriedigender Wahlergebnisse. So auch nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Die CDU feiert sich, dass sie das historisch schlechteste Wahlergebnis von 2020 nur geringfügig unterboten hat – 33,3 nach 34,3 Prozent. Die SPD wiederum ist erleichtert, dass der vielfach vorhergesagte Absturz unter die 20 Prozent-Marke ausgeblieben ist. Sie kam auf 22,1 (24,3) Prozent.

Nun kommt es bei Kommunalwahlen besonders auf die Kandidaten vor Ort an. Auch sind die Ausgangsbedingungen in von wirtschaftlichem Abstieg geprägten Städten wie Duisburg oder Gelsenkirchen völlig andere als in Köln oder Münster mit ihrem hohen Anteil von Studenten. Gleichwohl spielt überall die politische Großwetterlage eine Rolle. Und die ist weder für die Union noch für die SPD vorteilhaft.

