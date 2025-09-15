Wahlergebnis in NRW - Die Wähler trauen den Verheißungen nicht mehr

Die SPD hat sich stets als „Bollwerk“ gegen die AfD gerühmt. Die CDU wollte die Rechtsaußenpartei einst halbieren. Bei den Kommunalwahlen in NRW hat sich jedoch – abermals – gezeigt, dass ein Teil der Wähler für die einstigen Volksparteien nicht mehr zu erreichen ist. Und das hat Gründe.