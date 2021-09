Es ist ja diesmal nicht so einfach mit dem Wählen. Wem nur soll man seine Stimme geben? Annalena Baerbock, so hoch gehandelt, dann so hart mit der Realität des Wahlkampfs konfrontiert? Olaf Scholz? Wären da nicht auch noch die SPD-Partei-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Armin Laschet? Vielleicht aus Mitleid? Oder Christian Lindner, der wohl der heimliche Kanzlermacher ist? Wenn man nur wüsste, wofür.

Das Wahlvolk tut sich diesmal schwer mit den Kandidaten. Nie schien die Ratlosigkeit so groß. Nie zuvor haben so viele Menschen den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung genutzt, weil sie sich von ihm Entscheidungshilfe erhoffen. Nach Übereinstimmung suchen. Verstanden werden wollen. Der Wahl-O-Mat hat allerdings durchaus seine Tücken, und das Ergebnis birgt zuweilen Überraschungen. Da will einer sehen, ob er lieber Grün oder Rot wählt und, hoppla, findet er sich bei der Marxistisch-Leninistischen Partei. Oder bei den Grauen. Oder bei der Tierschutzpartei. Dann ist da noch der Musik-O-Mat des Musik-Streamingdienstes „Deezer“, der nach der Schnittmenge im Musikgeschmack des Wählers mit der offiziellen Playlist der Parteien sucht. Aber glaubt tatsächlich jemand, dass bei der CDU das Partygewitter abgeht, weil sie „Thunderstruck“ von AC/DC auf die Liste gesetzt haben? Und bekommt die Botschaft von „Don’t stop me now“ der Gruppe Queen nicht langsam einen flehentlichen Unterton? Und der Song „Monotonie“ von Ideal mag für manchen Wähler zwar ein Abbild der Partei sein, aber niemand wird der CDU deshalb seine Stimme schenken.

„Nur noch kurz die Welt retten“

Was Olaf Scholz betrifft, so gilt er ja gemeinhin als hanseatisch unterkühlt, steif und unnahbar. Mag sein, der Partyhit „Macarena“ von Los del Río auf der SPD-Playlist offenbart eine bislang verborgene Seite des Kanzlerkandidaten, Schwung und südländisches Feuer. Möglicherweise. Dass die FDP „High Hopes“ (Panic! At the Disco) haben, ist bekannt. Und dass die Grünen „Nur noch kurz die Welt retten“ (Tim Bendzko) wollen, auch. Und wenn Die Linke „Heroes“ von David Bowie auf ihre Playlist setzen, gilt immer noch, wie der Song fortfährt: „just for one day“. Nein, leicht ist die Wahlentscheidung nicht.

Nun hat ja unlängst AfD-Chef Tino Chrupalla eine kleine Debatte angestoßen, als er gegenüber einem Kinderreporter äußerte, dass „mehr deutsches Kulturgut“ in den Schulen gelehrt werden solle, mehr Volkslieder und Gedichte. Diesen Mangel hat er sofort eindrucksvoll illustriert, da Chrupalla selbst kein einziges Gedicht nennen konnte. Ja, die Lyrik hat es hierzulande schwer. Erst recht in Wahlkampfzeiten. Doch was ließe tiefer in die Seele einer Partei blicken als empfindsame Zeilen? Was könnte die Stimmung im Wahlkampf besser einfangen als zart geschmiedete Reime? Und so liefert der (nicht autorisierte) Poet-O-Mat von Cicero exklusiv lyrische Handreichungen zur Wahl, fein ziselierte Stimmungsbilder, damit Ihnen das Wahlkampfgeplänkel nicht wie aus einem Gedicht von Hugo Ball erscheint: „cerobadadrada / gragluda gligloda glodasch / gluglamen gloglada gleroda glandridi“ (sechs Laut- und Klanggedichte)

Unerschütterlich gelassen

Denn was hat die Lyrik nicht alles zu sagen, etwa zu Kandidat Armin Laschet, sogar zu seinem Heiterkeitsanfall in der besonders von der Unwetterkatastrophe betroffenen Gemeinde Erftstadt. „Wer lacht hier, hat gelacht? / Hier hat sich’s ausgelacht. / Wer hier lacht, macht Verdacht, / dass er aus Gründen lacht.“ (Günter Grass, Kinderlied) Und dann sanken und sanken, trotz aller Bemühungen um Schadensbegrenzung, die Umfragewerte. „Er ruft die Menschen an, die Götter, / Sein Flehen dringt zu keinem Retter, / Wie weit er auch die Stimme schickt, / Nichts Lebendes wird hier erblickt.“ (Friedrich Schiller, Die Kraniche des Ibykus) Mittlerweile hat Laschet sich zwar wieder etwas aufgerappelt, allerdings noch nicht zum Konkurrenten Olaf Scholz aufgeschlossen.

Der wirkt einfach unerschütterlich gelassen. Nichts scheint ihm etwas anzuhaben, nicht die Wirecard-Pleite, nicht die Durchsuchung seines Ministeriums. Als hätte Johann Wolfgang von Goethe an Scholz gedacht, als er dichtete: „Doch er stehet männlich an dem Steuer. / Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen, / Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen./ Herrschend blickt er auf die grimme Tiefe / Und vertrauet, scheiternd oder landend, / Seinen Göttern“ (Seefahrt) Auch die FDP gibt sich zuversichtlich. Hieß es bei der letzten Bundestagswahl für Christian Lindner noch ganz nach Franz Grillparzers „Entsagung“: „Nur was du abweist, kann dir wieder kommen, / Was du verschmähst, naht ewig schmeichelnd sich, / Und in dem Abschied, vom Besitz genommen, / Erhältst du dir das einzig Deine: Dich!“

Lachende Dritte?

Nun ist von Entsagung keine Rede mehr. Lindner will regieren. Möglicherweise mit Annalena Baerbock und Scholz. „Und blicket sie lange verwundert an. / Drauf spricht er: „Es ist euch gelungen, / Ihr habt das Herz mir bezwungen, / Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, / So nehmet auch mich zum Genossen an, / Ich sei, gewährt mir die Bitte, / In eurem Bunde der Dritte.“ (Schiller, Die Bürgschaft)

Auch Die Linke hofft noch, lachende Dritte zu werden. Von „Aufbruchsstimmung“, so der Titel des Gedichtes von Magnus Enzensberger, ist indes wenig zu hören: „Das Politbüro: ausgestorben. / Nur im Keller der Dichter / dichtet bei fünfzehn Watt / nach wie vor vor sich hin, / „um der Menschwerdung /aufzuhelfen“. Nun muss es die Linke allerdings erst einmal über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Sonst heißt es, mit Ingeborg Bachmann: „Sieh dich nicht um. / Schnür deinen Schuh. / Jag die Hunde zurück. / Wirf die Fische ins Meer. / Lösch die Lupinen! / Es kommen härtere Tage.“ (Die gestundete Zeit)

Mahnung ausgespuckt

Für die AfD hat der Poet-O-Mat nur eine kurze Erinnerung und Mahnung ausgespuckt, sie stammt von Kurt Tucholsky: „Heilgebrüll und völksche Heilung, / schnitttig, zackig, forsch und päng! / Staffelführer, Sturmabteilung, / Blechkapellen, schnädderädäng! / Judenfresser, Straßenmeute …/ Kleine Leute. Kleine Leute“ ( Die Mäuler auf!) Mehr kann Lyrik nicht leisten, nicht fürs prosaische Alltagsgeschäft, nicht für eine Bundestagswahl. Sie will sich (meist) nicht in Dienst nehmen lassen, nicht gemein machen, nur nachdenklich stimmen, berühren und verzaubern, Bilder im Kopf entstehen lassen, mit Worten spielen, sie klingen lassen. Wo Sie jetzt Ihr Kreuz machen? Da müssen Sie wohl alleine durch.