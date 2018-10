So erreichen Sie Matthias Heitmann:

Wie Sie wissen, war ja früher alles einfacher und besser. Das galt auch für Wahlkämpfe, denn die hatten nicht nur einen klar definierten Anfang, sondern auch ein eindeutiges Ende: Spätestens zwei Tage vor einem Urnengang wurden die ideologischen Messer eingepackt, um dann alles dafür zu tun, um die vom Wahlkampf genervten Menschen doch noch in die Wahllokale zu locken. Schließlich stand der Feind nicht rechts oder links, nein, er hockte gelangweilt und unbeteiligt vor der Glotze und wartete am Wahlabend auf die Sendung mit den Kuchendiagrammen. „Wählen gehen“ war schon immer der letzte Notausgang, der selbst den Verdrossenen noch ins Reich der Demokratie führte. Da war fast schon egal, wohin sein Kreuzchen rutschte, denn allein, dass es gesetzt wurde, galt als Bestätigung dafür, dass man bereit war, dem System durch die bloße (An-)Teilnahme am Ritual eine gewisse Legitimation zu bescheinigen.

Wählen gehen schafft keine Demokratie

