De Masi
BSW-Parteichef Fabio de Masi / picture alliance / dts-Agentur | -

Wahleinspruch des BSW Nächste Station: Karlsruhe

Der Bundestag ist dem Wahlprüfungsausschuss gefolgt und hat den Wahleinspruch des BSW abgelehnt. Ob der Einspruch jedoch verfassungsrechtlich tragfähig ist, entscheidet am Ende das Bundesverfassungsgericht.

VON SHANTANU PATNI am 19. Dezember 2025 5 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

So erreichen Sie Shantanu Patni:

Zur Artikelübersicht

Der Bundestag hat den Wahleinspruch des BSW gegen das Ergebnis der Bundestagswahl zurückgewiesen. Er folgte damit der Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses, der nach Art. 41 Grundgesetz zunächst für die parlamentarische Wahlprüfung zuständig ist. Die parlamentarische Wahlprüfung ist damit abgeschlossen – nicht jedoch das Verfahren insgesamt. Denn die Ablehnung bedeutet nicht, dass Wahlfehler ausgeschlossen wären, sondern dass sie nach Auffassung der parlamentarischen Mehrheit nicht in der gebotenen rechtlichen Form geltend gemacht wurden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

IngoFrank | Fr., 19. Dezember 2025 - 16:28

Parteien, intern beim Kungeln im Geheimen, ihre willfähigen Kandidaten nach Karlsruhe entsandt haben, dürfte das Ergebnis bereits feststehen
Und außerdem, um den Schaden, den eine Neuwahl gegenüber den etablierten Parteien in sich birgt, bei einer AfD als stärkster Kraft zu verhindern.
Bliebe dann nur der Weg Neuwahlen zu umgehen eine Dreier bzw Vierer Koalition aus CDU, CSU, SPD und grüner Sekte. Damit läge Deutschland endgültig in Schutt & Asche.👍
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.