- Nächste Station: Karlsruhe
Der Bundestag ist dem Wahlprüfungsausschuss gefolgt und hat den Wahleinspruch des BSW abgelehnt. Ob der Einspruch jedoch verfassungsrechtlich tragfähig ist, entscheidet am Ende das Bundesverfassungsgericht.
Der Bundestag hat den Wahleinspruch des BSW gegen das Ergebnis der Bundestagswahl zurückgewiesen. Er folgte damit der Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses, der nach Art. 41 Grundgesetz zunächst für die parlamentarische Wahlprüfung zuständig ist. Die parlamentarische Wahlprüfung ist damit abgeschlossen – nicht jedoch das Verfahren insgesamt. Denn die Ablehnung bedeutet nicht, dass Wahlfehler ausgeschlossen wären, sondern dass sie nach Auffassung der parlamentarischen Mehrheit nicht in der gebotenen rechtlichen Form geltend gemacht wurden.
