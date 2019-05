Der Wahl-O-Mat für die Wahl des Europäischen Parlaments ist nun online. Das Tool wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung erstmalig im Vorfeld der Bundestagswahl 2002 angeboten. Inzwischen wird es für Bundes-, Landtags- und Europawahlen angeboten.

Es funktioniert folgendermaßen: Der Wahl-O-mat stellt einem 38 Thesen vor, die mit „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ beantwortet werden können. Die zur Wahl zugelassenen Parteien können ebenso antworten. Zum Schluss hat man die Möglichkeit, die eigenen Antworten mit denen der Parteien abzugleichen. Dazu wählt man acht Parteien aus mit denen man sich vergleichen will. Das Tool soll aber nur eine Hilfestellung und keine Wahlempfehlung geben.

Eine neue Alternative

Inzwischen gibt es auch eine Alternative zum Wahl-O-mat, nämlich den WahlSwiper. Hier konnten sich die Parteien allerdings bei 35 Thesen nur zwischen „Ja“ und „Nein“ entscheiden, was sie zwingt eine klare Position zu beziehen. Der Nutzer dagegen kann auch Fragen überspringen. Am Ende wird bei beiden Tools die Übereinstimmung mit den Parteien in Prozent in einem Ranking angezeigt. Die eigenen Antworten können dann mit denen der Parteien verglichen werden.

Ein kleines Selbstexperiment der Redaktion ergab, dass die Ergebnisse zu einzelnen Parteien sehr unterschiedlich sein können, je nachdem welches Tool man verwendet. So gab es beispielsweise bei den beiden ermessenen Übereinstimmungen mit der AfD einen Unterschied von etwa 18 Prozent und bei denen mit der FDP einen von etwa 10 Prozent, während das Ergebnis zugleich bei anderen Parteien sehr ähnlich ausfiel. Auch die Rankings stimmten nicht exakt überein. Wer also mit der Gewissheit zur Wahl gehen will, sich für die richtige Partei zu entscheiden, dem bleibt es wohl nicht erspart, sich über die beiden Tools hinaus mit den Positionen der Parteien zu beschäftigen.