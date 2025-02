Bernd Ondruch ist seit 1993 in den internationalen Kapitalmärkten tätig – zunächst als Investmentbanker, seit 2007 als Investor. Als Geschäftsführer und CIO der Astellon Pension Management verantwortet er die Kapitalanlage. Zuvor gründete er seine eigene Investmentgesellschaft in London mit Fokus auf die DACH-Region. Davor war er als Managing Director bei Morgan Stanley in Frankfurt und London für das Geschäft mit Finanzinstitutionen zuständig.

Der Wahl-O-Mat ist eine elektronische Spielwiese sowohl für den unentschlossen als auch den bereits fest entschiedenen Wähler: Ein paar Klicks, eine bunte Auswertung, und schon fühlt sich der digital ermächtigte Demokrat wie ein staatsmännischer Vordenker.

Der Wahl-O-Mat verspricht eine Orientierungshilfe im politischen Labyrinth. Hier wird man nicht mit unangenehmen Details belästigt, sondern elegant in die Schublade des ideologischen Ikea-Regals einsortiert – einfach, praktisch, aber oft wackelig.

Ich bin kein Wähler mehr – ich bin eine Cluster-Variable in einem Algorithmus. Politik ist jedoch selten einfach. Wer sich tiefer mit den Parteien auseinandersetzt, merkt schnell, dass viele Positionen kontextabhängig sind. Ein einfacher „Stimme zu“- oder „Stimme nicht zu“-Klick wird der Komplexität vieler Fragen oft nicht gerecht.

Zwischen Komplexität und Vereinfachung

Ein weiteres Problem: die Auswahl der Thesen. Diese werden in einem mehrstufigen Verfahren durch ein Redaktionsteam bestehend aus jungen Wählern und Experten festgelegt. Der Gedanke, junge Menschen an der demokratischen Meinungsbildung zu beteiligen, ist lobenswert. Doch bedeutet das nicht auch, dass die Auswahl der Fragen zwangsläufig von einer bestimmten Alterskohorte dominiert wird, die andere gesellschaftliche Gruppen nur bedingt repräsentiert?

Die ausgewählten Fragen sollen kontrovers sein und eine klare Differenzierung zwischen den Parteien ermöglichen. Doch was passiert, wenn sich Parteien in den zentralen politischen Fragen einig sind? Themen, zu denen es wenig Streit gibt, kommen im Wahl-O-Mat gar nicht erst vor. Doch gerade diese Fragen sind oft die entscheidenden: Steuerpolitik, Bildung oder gar Austritt aus dem Euro oder der Nato – viele würden erwarten, dass solche Kernthemen im Wahl-O-Mat eine größere Rolle spielen. Stattdessen finden sich oft Thesen, die sich gut für politische Talkshows eignen.

Was der Wahl-O-Mat nicht fragt, ist genauso entscheidend, wie das, was er fragt. Wer die Fragen auswählt, steuert die Antworten. Und wer die Antworten steuert, lenkt die Debatte. Der Wahl-O-Mat folgt weniger der politischen Realität als dem Algorithmus der Aufmerksamkeitsökonomie. Wo kein Streit, da kein Klick.

Paternalismus, Bürokratie und Verteuerung: Ein Wahl-O-Mat-Experiment

Was passiert, wenn man den Wahl-O-Mat mit Hilfe von KI (hier ChatGPT) konsequent in Richtung eines maximal paternalistischen, bürokratisch überregulierten und finanziell ruinösen Staates beantwortet? Kurz gesagt: ein dystopischer Verwaltungsalbtraum mit Pflichtabgabe für diskursive Gedankenabweichungen, Tempolimit für Fahrradfahrer – und einer CO₂-Steuer auf den eigenen Atem. Klingt fast wie ein Zustandsbericht des Landes kurz vor der Bundestagswahl.

Zum Glück haben wir KI-Agenten, die bald nicht nur für uns klicken, sondern auch gleich für uns wählen – oder besser noch: direkt regieren. Irgendwo im Silicon Valley plant sicher schon jemand die erste Kanzler-API. Einmal trainiert auf dem gesammelten Weltwissen (oder wahlweise den moralischen Leitlinien ihrer Entwickler), könnten sie gleich für uns wählen.

Die KI entschied sich in meinem Test konsequent für mehr Regeln, mehr Eingriffe und natürlich mehr Steuern. Am Ende dieser staatsverliebten Rechenübung kam heraus, dass sich unser „ideales“ Wahlprogramm mit fast 80 Prozent Übereinstimmung am besten mit SPD und Grünen deckt. Überraschung! CDU und FDP lagen noch im Mittelfeld, während die AfD mit nur 21 Prozent Übereinstimmung tabellarisch am Ende liegt – ein Umstand, der sicherlich nur an einer falschen Prompt-Formulierung lag, oder?

Das Experiment zeigt deutlich, dass politische Programme nicht in einfache Multiple-Choice-Formate gepresst werden können. Die Antworten führen schnell zu extremen Szenarien. Insbesondere wenn man alle 28 Parteien auf dem „Wahlzettel“ des Wahl-O-Mat einbezieht, begünstigt dies Kleinstparteien. Beispielsweise würde die Tierschutzpartei in dem hier gewählten Szenario immer noch mit einer Übereinstimmung von 75 Prozent weit oben landen. Wie bitte?

Kritik, aber nicht ohne Lob

Trotz aller Kritik darf man eines nicht vergessen: Der Wahl-O-Mat bringt Millionen von Menschen dazu, sich zumindest oberflächlich mit Politik auseinanderzusetzen. In einer Zeit, in der viele Bürger das Gefühl haben, ihre Stimme mache ohnehin keinen Unterschied, ist das immerhin ein niedrigschwelliger Einstieg in politische Debatten – auch wenn er oft nicht über das Niveau eines Buzzfeed-Persönlichkeitstests hinauskommt. Und für manche reicht das ja. Wer nicht wählen geht, kann sich trotzdem mit einem Instagram-Statement moralisch absichern.

Doch wer wirklich wissen will, welche Partei zu ihm passt, kommt um eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Parteiprogrammen, Reden und politischen Entscheidungen nicht herum.

Vom Opportunisten zum Gestressten – Oder: Bin ich jetzt AfD-Wähler?

Das Pendant in den USA wird vom Pew Research Center betrieben. Auch diesen Test habe ich immer mal wieder durchgeklickt, um meine politische Verortung zu überprüfen. Und wenig überraschend: Auch hier ist das Ergebnis nicht viel mehr als eine algorithmische Schublade.

2020 war ich laut Pew noch ein Opportunistic Democrat – ein pragmatischer und politischer Flaneur. Vier Jahre später bin ich zum Stressed Sideliner degradiert. Inhaltlich genau in der demokratischen Mitte, aber gemeinsam nur mit 15 Prozent des Elektorats. Ich stehe am Spielfeldrand und frage mich, ob das Spiel überhaupt noch in die richtige Richtung läuft. Offenbar hat sich nicht nur die Welt, sondern auch mein eigenes Profil radikalisiert – oder vielleicht einfach nur der Algorithmus.

In Deutschland klickt man sich durch 38 weichgespülte Thesen und hat satte 28 Parteien zur Auswahl. Manche Ergebnisse überraschen, andere nicht. In meinem zugegebenermaßen extremen Experiment bestätigt das Tool genau das, was ich ohnehin erwartet habe – eine perfekte Bestätigungstendenz mit algorithmischer Absolution. Ob Wahl-O-Mat oder Pew Research: Algorithmen stecken uns in Schubladen und bestätigen mir, was ich längst fühle: Ich bin genervt und womöglich politisch obdachlos.

Vielleicht steckt in dieser Versimplifizierung sogar mehr Wahrheit, als uns lieb ist. Vielleicht zeigt sie nur auf, was wir sonst verdrängen: dass es in der Politik längst nicht mehr um echte Lösungen geht, sondern um asymmetrische Mobilisierung, Identität und Teamzugehörigkeit. Haltung schlägt Inhalt. Wer gewissenhaft die richtigen Kreuze setzt, darf sich danach einbilden, eine politische Entscheidung getroffen zu haben. Statt echter Sachpolitik gibt es das gute Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen – wo auch immer das laut Redaktionskomitee gerade ist. Es wird Zeit, dass Politik wieder als demokratische Verantwortung verstanden wird und nicht als Identitätsbaustein.

Aber Moment mal … Was passiert eigentlich, wenn ich das Experiment umdrehe? Wenn ich Paternalismus, Bürokratie-Wahn und Regulierungslust konsequent verneine – lande ich dann sachlogisch bei der AfD? Ist das der geheime Code, den der Algorithmus nicht aussprechen will?

Oh Gott. Schnell noch mal klicken. Oder besser noch: ChatGPT fragen, ob das wirklich meine Meinung oder ein Rechenfehler ist.