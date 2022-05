Die Wähler sehen das indes etwas anders. Im Bund liegt die FDP in den Umfragen bei 8 bis 10 Prozent und damit deutlich unter den 11,5 Prozent bei der Bundestagswahl. Im Saarland konnte sich die Partei von 3,3 auf 4,8 Prozent steigern, doch die Fünf-Prozent-Hürde nicht nehmen. Auch in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen, wo am 8. und 15. Mai gewählt wird, sind die Aussichten nicht gerade magentafarben. In beiden Ländern liegt die FDP deutlich unter den Wahlergebnissen von vor fünf Jahren.