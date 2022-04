Die Sicherheit Deutschlands wird auch in Borken verteidigt. Zumindest kämpft in dieser Woche der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in der münsterländischen Kleinstadt um Wählerstimmen im Landtagswahlkampf und zugleich um Zustimmung für seine immer noch pazifistische Haltung im Ukraine-Krieg. Wer die Ursache für das Herumlavieren von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin sucht, wird auch auf dem Borkener Marktplatz fündig. Während der deutsche Regierungschef nämlich mit seinen Amtskollegen aus den USA, Frankreich, Großbritannien und Polen um militärische Unterstützung für das von Russland überfallene Land ringt, erklärt sein eigener Fraktionsvorsitzender, immerhin der Chef der Mehrheitsfraktion im Deutschen Bundestag, in der Provinz, man dürfe nicht zu sehr auf militärische Stärke setzen, sonst werde der Krieg noch „jahrelang so weiter gehen“.

Was sollen diese Worte Mützenichs bedeuten? Ohne Waffenlieferungen gäbe es ein schnelles Ende des Krieges – mit einem Sieg Putins? Mützenichs Haltung sorgt in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten für viel Unverständnis bis Wut.