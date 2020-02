Eine Walter P99. 15 schüssig, Kaliber 9 Millimeter. Das ist die Geheimwaffe im Kampf gegen die Angst. Eine Schreckschusspistole. Pavel Sverdlov nimmt sie aus einer gläsernen Vitrine. Er zieht das Magazin heraus, steckt Platzpatronen rein und schiebt es wieder zurück. Er sagt: „Jetzt ist die Pistole geladen.“ Verletzen, nein, verletzen könne man damit niemanden. „Aber sie knallt gut.“

Ein Waffenladen in Berlin-Friedrichshain. „Soldier of Fortune“ hat Sverdlov sein Geschäft genannt. Es hat dafür eine Lizenz vom Landeskriminalamt. In Berlin ist es eine beliebte Adresse für Menschen, die sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Polizei kommt, wenn bei ihnen plötzlich ein Einbrecher im Wohnzimmer steht oder wenn sie auf der Straße körperlich bedroht werden. Der Name klingt martialisch. Man denkt an Söldner, die auf alles ballern, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Sverdlov lächelt gequält, wenn man ihn darauf anspricht. Er ist U-Boot-Ingenieur. Er stammt aus Russland. Er kam nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Deutschland. Er sagt, in seiner Heimat sei der Name positiver besetzt.

Terroranschläge beleben das Geschäft

Hierzulande klinge er auf viele eher abschreckend. Das deutsche Waffenrecht gilt als das strengste der Welt. Wer sich hier bewaffnet, der sucht nicht das Abenteuer, er hat Angst. Das merkt Sverdlov jedesmal, wenn wieder ein Terroranschlag die Republik erschüttert hat und Menschen in seinen Laden kommen, die er vorher noch nie gesehen hat. Jetzt ist es in Hanau passiert. Elf Menschen mussten sterben, weil sie ausländische Wurzeln hatten und ein Mann, der offenkundig wahnsinnig war, das so wollte.

Sverdlov sagt, er habe eine Gänsehaut bekommen, als er erfuhr, wem der Anschlag galt. Er ist Jude. Er sagt, mit Kippa würde er sich schon lange nicht mehr vor die Tür trauen. Berlin sei zwar nicht Sankt Petersburg, in Deutschland fühle er sich sicherer. Aber auch hier gebe es Plätze, die er nach Einbruch der Dunkelheit lieber meidet.

