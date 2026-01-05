Syrer in Berlin
Syrische Flüchtlinge, die, wie hier am 7. Dezember 2025 in Berlin, das neue Regime in Syrien feiern, brauchen in Deutschland auch keinen Schutz mehr / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Vorstoß vor der Klausurtagung in Seeon Die CSU pokert in der Migrationsfrage hoch

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag drängt auf schnelle Rückführungen von syrischen Flüchtlingen. Ein gewagter Vorstoß, der sowohl Risiken als auch Chancen birgt und zugleich die Glaubwürdigkeit der Union auf die Probe stellt.

VON JAN UPHOFF am 5. Januar 2026 5 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

Zur Artikelübersicht

„Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24/August 25 im Vergleich um 60 Prozent nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“, verkündete Bundeskanzler Friedrich Merz auf einer Pressekonferenz am 14. Oktober 2025. Genau daran knüpft nun ein neuer Vorstoß aus der Partei des Bundesinnenministers Dobrindt an. Denn die CSU-Landesgruppe im Bundestag drängt in einem neuen Positionspapier zur Vorbereitung der traditionellen Winter-Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon darauf, einen Großteil der in Deutschland lebenden Syrer rückzuführen, aber auch Afghanen und Irak-Flüchtlinge schneller zur Rückkehr zu bewegen. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Bernd Windisch | Mo., 5. Januar 2026 - 13:26

Der Vorstoß der CSU ist folgerichtig und verhilft geltendem Recht zur Anwendung. Vorübergehender Schutz sagt alles zu diesem Thema. Sollte sich die CSU mit ihrem Vorstoß nicht durchsetzen können werden Wadefool und die SPD daran gemessen werden.

Ja, diese Koalition ist dysfunktional aber deswegen jetzt alle Politik aufzugeben wäre für die CSU keine gute Option.

IngoFrank | Mo., 5. Januar 2026 - 14:05

sind Populismus in Reinkultur zur Selbstbeweihräucherung und zum irreführen der Wahlschafe mit dem Ergebnis, wieder vor der SPD im Bund einzuknicken…..
Wir war es mit dem letzten bayrischen AKW ? In die Luft gesprengt um sich wenige Wochen danach (Söder) sich für den Wiedereinstieg „Stark“ zu machen ….. für wie dämlich wird der Bürger eigentlich von der Politik gehalten ?
Neee, diese Chaoten deren einziges Ziel der eigene Machterhalt ist, denen kann man nicht mehr trauen, geschweige noch vertrauen. Die Lügen ohne rot zu werden …..nur um ein paar Stimmen zu erhaschen ……Und denken der Wahl- Bürger bemerkt das falsche Spiel nicht.
Es hat schon einmal ein Regime nach 45 auf Deutsch Boden aufgehört zu existieren die das Volk belogen und betrogen und eingesperrt haben. Das sollte Warnung sein. Ist es aber nicht, weil einfach zu arrogant ……eben die Obrigkeit der herrschenden Parteien die Bodenhaftung und den Kontakt zum Volk verloren haben.
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

Maria Arenz | Mo., 5. Januar 2026 - 14:16

Bei mir genießt der gesamte C-Verein nach nicht einmal einem Jahr an der Regierung nur noch so wenig Vertrauen, daß sich der im Fall erneuten Einknickens zu besichtigende "beispiellose Vertrauensverlust" im kleinen einstelligen Bereich bewegen würde. Ich erinnere an Merzens "all in" Bauchplatscher Ende Januar 25. An Außenminister Whatafools Sprüche in Sachen Zumutbarkeit einer Rückkehr nach Syrien usw. Inzwischen hat auch der dümmste begriffen, daß die nationale (BVerfG, zahlreiche Verwaltungsgerichte) und die internationale Justiz (EUGH, EGMR) jeder ernstzunehmenden Absage an den seit 10 Jahren hierzulande praktizierten Willkommenswahn entegenstehen und den üblichen Verdächtigen-die prächtig an dem Wahn verdienen- Stoff für Einsprüche ohne Ende bietet. Jede Initiative, die nicht mit einer Änderung der Rechtsgrundlagen für diese konzertierte Sabotage einer nationalsouveränen Auflehnung durch die Justiz beginnt, bleibt für mich deshalb nicht ernst gemeintes Schattenboxen.

Ernst-Günther Konrad | Mo., 5. Januar 2026 - 15:06

Von welcher Glaubwürdigkeit sprechen Sie Herr Uphoff? Die UNION und auch die CSU haben eine solche schon längst verloren. Auch wenn sich ein Herr Dobrindt sicherlich redlich bemüht. Auch er jongliert mit falschen Zahlen bzw. geschönten statistischen Aussagen und blendet erneut das Volk und damit seine eigenen Wähler. Und was die CSU jetzt da veranstaltet ist doch einfach nur mal einen Versuchsballon starten, vielleicht hilft es ja bei irgendwelchen Wahlen bzw. bei den eigenen Kommunalwahlen am 8.3.26. Die AFD fordert das schon lange. Sollen die sich durchaus blutige Nasen holen, bevor sie wieder relativieren, falsch verstanden wurden und zurück rudern. Das bayrische Chamäleon hat mal wieder die Farbe gewechselt, das kennen wir doch schon. Auch in Bayern ist der Zuspruch zur AFD weiter steigend, das wissen die und die Freien Wähler reißen da in der Regierung auch nicht wirklich was. Das wird noch ein Spaß werden, wenn Merz wieder seinen Kniefall vor der SPD macht.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.