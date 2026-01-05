- Die CSU pokert in der Migrationsfrage hoch
Die CSU-Landesgruppe im Bundestag drängt auf schnelle Rückführungen von syrischen Flüchtlingen. Ein gewagter Vorstoß, der sowohl Risiken als auch Chancen birgt und zugleich die Glaubwürdigkeit der Union auf die Probe stellt.
„Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24/August 25 im Vergleich um 60 Prozent nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“, verkündete Bundeskanzler Friedrich Merz auf einer Pressekonferenz am 14. Oktober 2025. Genau daran knüpft nun ein neuer Vorstoß aus der Partei des Bundesinnenministers Dobrindt an. Denn die CSU-Landesgruppe im Bundestag drängt in einem neuen Positionspapier zur Vorbereitung der traditionellen Winter-Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon darauf, einen Großteil der in Deutschland lebenden Syrer rückzuführen, aber auch Afghanen und Irak-Flüchtlinge schneller zur Rückkehr zu bewegen.
-
