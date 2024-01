Ist schon eine sinnvolle Sache, so ein Bürgerrat – zumindest in der Theorie: Fernab vom Parteienstreit befassen sich zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger über einen längeren Zeitraum intensiv mit komplexen Sachthemen. So bringen sie – sämtliche Aspekte wertneutral abwägend und von unabhängiger Expertise kompetent beraten – völlig neue Perspektiven in die politische Debatte ein.

Endlich Schluss mit politisch aufgeladenen ideologischen Blockaden! Vorhang auf für Sachpolitik, bürgerschaftliches Engagement und lösungsorientierten Pragmatismus! „Mit Hilfe des Bürgerrates sollen auch diejenigen zu Wort kommen, die sich sonst nicht von selbst melden und lautstark ihre Meinung kundtun“, erklärte die Präsidentin des Deutschen Bundestags bei der Einsetzung des „Bürgerrats Ernährung“.

Soweit die Hoffnung.