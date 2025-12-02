Merz Winkel
Friedrich Merz, Bundeskanzler, nach seiner Rede, mit Johannes Winkel, Bundesvorsitzender Jungen Union und Mitglied Junge Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Voraussichtliche Abstimmung über das Rentenpaket Wenn Merz gewinnt, wird er als Verlierer den Saal verlassen

Es sieht so aus, als werde die CDU/CSU-Fraktion die notwendigen Stimmen für das umstrittene Rentenpaket liefern. Um die Koalition zu retten, soll ein Gesetz verabschiedet werden, das dem widerspricht, wofür der Oppositionsführer Friedrich Merz stets eingetreten ist.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 2. Dezember 2025 3 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Normalerweise wäre der Weg für das umstrittene Rentenpaket jetzt frei. Denn die CDU/CSU-Fraktion hat dem bei einer Probeabstimmung mit großer Mehrheit zugestimmt. Es soll bei dieser offenen Abstimmung per Handzeichen rund zehn Gegenstimmen und fünf Enthaltungen gegeben haben. Eigentlich müssten sich die Nein-Sager jetzt dem Mehrheitsvotum anschließen. So läuft es – normalerweise.

Christa Wallau | Di., 2. Dezember 2025 - 19:45

sag. "Brandmauer" freiwillig eingekerkert hat!
Das ist so klar wie Kloßbrühe!
Niemand, der logisch denkt, kann daran den geringsten Zweifel haben.

Aus diesem selbstverschuldeten Dilemma gibt es nur einen Ausweg:
Abriß der Mauer und Neustart mit denen, die man bisher verteufelt hat.

Ansonsten geht das Erpressungstheater durch die Linken und Grünen in die nächste Runde. Deutschland wird dadurch immer mehr zum "failed state" und zum Gespött in der Welt.

Theodor Lanck | Di., 2. Dezember 2025 - 20:11

Merz lässt sich also lieber erpressen und über den Tisch ziehen, als aufzustehen und für das zu werben, was er für richtig hält?
Das ist das Gegenteil von politischer Führung.

Lisa W. | Di., 2. Dezember 2025 - 20:14

Dieser Mensch, Friedrich Merz, wagt es, von 'staatspolitischer Verantwortung' zu reden, während er lügt und betrügt, während er dem Absturz der Wirtschaft und der Vernichtung des Wohlstands zuschaut und den gewaltbereiten Linksextremismus finanziert. Ich habe noch nie jemanden so verachtet wie Merz. Bas und Klingbeil kännen nicht anders, die waren immer schon dumm und verantwortungslos. Aber das Verhalten von Merz ist der Gipfel von Zynismus und Geltungssucht. Wenn nun auch noch die junge Gruppe versagt, ist die CDU/CSU nichts mehr wert. Diese Koalition muss weg und die ganzen ekligen Strippenzieher mit.

Urban Will | Di., 2. Dezember 2025 - 20:26

getreten. Seit es Kanzler gibt, hatten wir nie einen größeren Lügner und Versager als Regierungschef.
Und was Sie hier zusammen phantasieren an Koalitionen, die es nach einer Neuwahl (welche angesichts des katastrophalen Wählerbetruges längst überfällig ist) geben müsste, spricht nicht gerade für Ihr Demokratieverständnis.
Vielleicht lesen Sie nochmal nach, wer der Souverän in einer Demokratie ist. Gewiss nicht die Parteien oder gar deren Vertreter, deren übelste Sorte gerade dieses Land kaputt macht aus lauter Machtgier.
Die relative Mehrheit des Volkes möchte die AfD endlich in Regierungsverantwortung und wer Weidels 12-Punkte-Plan gehört hat, der weiß, dass die das Land wieder nach vorne bringen, all den Dreck der letzten Jahre, der gerade über uns zusammen bricht, hinter uns lassen wollen.
Die Junge Gruppe könnte Geschichte schreiben, einen pathologischen Lügner (ja, Merz bräuchte med. Hilfe) zum Rücktritt bringen und neue Wege gehen. Endlich "Links ist vorbei!" wahr machen.

Andreas Peters | Di., 2. Dezember 2025 - 20:53

das Problem ist, daß er dieses Land mit in den Abgrund reißt in seiner mit Arroganz verbundenen Selbstverliebtheit. In dieser Situation hilft nur noch ein Koaltionsbruch, sonst ist alles vorbei. Ach nein, heute ist wieder ein Afgahnenflieger gelandet. Das läuft munter weiter. Dieser Kanzler hat in allen Belangen versagt.

