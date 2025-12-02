- Wenn Merz gewinnt, wird er als Verlierer den Saal verlassen
Es sieht so aus, als werde die CDU/CSU-Fraktion die notwendigen Stimmen für das umstrittene Rentenpaket liefern. Um die Koalition zu retten, soll ein Gesetz verabschiedet werden, das dem widerspricht, wofür der Oppositionsführer Friedrich Merz stets eingetreten ist.
Normalerweise wäre der Weg für das umstrittene Rentenpaket jetzt frei. Denn die CDU/CSU-Fraktion hat dem bei einer Probeabstimmung mit großer Mehrheit zugestimmt. Es soll bei dieser offenen Abstimmung per Handzeichen rund zehn Gegenstimmen und fünf Enthaltungen gegeben haben. Eigentlich müssten sich die Nein-Sager jetzt dem Mehrheitsvotum anschließen. So läuft es – normalerweise.
