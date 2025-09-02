Vor den NRW-Kommunalwahlen - Merz und Wüst und ein Wahlkampf mit angezogener Handbremse

Bei ihrem gemeinsamen Auftritt im idyllischen Münster passen sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Ministerpräsident Hendrik Wüst dem harmlosen Wahlkampf der NRW-CDU an. Das alles bestimmende Thema Migration wird allenfalls codiert erwähnt.