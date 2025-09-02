Merz Wüst
Bundeskanzler Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in Münster, 01.09.2025 / picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Vor den NRW-Kommunalwahlen Merz und Wüst und ein Wahlkampf mit angezogener Handbremse

Bei ihrem gemeinsamen Auftritt im idyllischen Münster passen sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Ministerpräsident Hendrik Wüst dem harmlosen Wahlkampf der NRW-CDU an. Das alles bestimmende Thema Migration wird allenfalls codiert erwähnt.

VON FERDINAND KNAUSS am 2. September 2025 6 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Den Termin für seinen Antrittsbesuch im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen hat der Bundeskanzler vermutlich nicht zufällig so gelegt. Seine Teilnahme an einer Sitzung des Kabinetts von Ministerpräsident Hendrik Wüst in Münster am Montag und zuvor schon ein Auftritt in Bonn beim CDU-Landesparteitag soll den christdemokratischen Kandidaten bei den anstehenden Kommunalwahlen am 14. September Rückenwind verschaffen. Wüst hat ihm dafür in Münster ein Programm zusammengestellt, das positive Wir-packen-alles-an-Vibes verbreiten soll: Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt ein Gespräch mit frisch vereidigten Polizistinnen und Polizisten und dann eines mit Forschern. Münster ist Beamten- und Universitätsstadt, hat viele alte Kirchen, restaurierte Fassaden und teure Geschäfte – hier kann man durchaus den Eindruck haben, dass es gar nicht so übel läuft in Deutschland.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz im historischen Friedenssaal des Münsteraner Rathauses hat sich Merz in den wenig kämpferischen Wahlkampf eingefügt, den die Union hier führt. Das „Fairnessabkommen“, das die etablierten Parteien in Köln geschlossen haben und in dem sie sich unter Aufsicht der beiden Kirchen mehr oder weniger versprechen, das wichtigste Thema auszusparen – Migration natürlich –, schien auch für den Kanzler und den Ministerpräsidenten zu gelten. Der eine koaliert mit Sozialdemokraten, der andere mit Grünen. Weder gegen die einen noch gegen die anderen gab es Spitzen.

Mehr lesen über

Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 2. September 2025 - 12:13

Herr Knauss, "Bullshit" ist mittlerweile ein stehender Begriff.
Dann vielleicht höchstens noch ortsbezogen, wer sprach, wann, wieso, worüber.
Auch wenn das hier kaum jemand gerne liest, ich hoffe sehr auf eine Verweisung der AfD auf die hinteren Plätze und da war die markante Wortwahl von Frau Bas eventuell gar nicht schlecht.
Ich kann die SPD-Sprache nicht besonders gut, Frau Bas aber ganz sicher.

Theodor Lanck | Di., 2. September 2025 - 12:16

Genau wegen dieser Cremigkeit/Hasenfüßigkeit/Opportunismus fahren Grüne und Sozis nach Belieben Schlitten mit der Union. Zu Merz' fehlendem Rückgrat hat Julian Reichelt gestern das Wesentliche gesagt.

Diese Union ist ein hoffnungsloser Fall. Es heißt heute "Unsere-Demokraten" gegen die Republicans der AfD.

Heidemarie Heim | Di., 2. September 2025 - 12:33

Piep, geht uns der A..... auch auf Grundeis, wir haben uns alle lieb😍!"
"Entspann Dich, lass` Deine Energien fließen...."
"Ich hab` Angst, dass bei mir gleich was anderes fließt!"
Eine wirklich wunderbare u. mein bullshit-Radar viel weniger alarmierende Werbeaussage als das, was ich mir an miesem Schauspiel aus dem Opernwahlkampf da anhören muss;). Vielleicht war das Grundeis aber auch zu viel des Guten für die hier schon mehrfach erwähnten männlichen Geschlechtsmerkmale? Da gibt`s doch bestimmt was von den ratioph...-Zwillingen. Ich schlucke gerade einen Vit.-B-Komplex um das systemimmanent ausgelöste Gähnen zu unterbinden;).
Und liebe Frau Bas! Ich verzeihe Ihnen selbstverständlich Ihre Ausdrucksweise;). Denn sie ist der schlagende wie irgendwie auch "befreiende" Beweis, dass mein Radar trotz aller gebräuchlichen "Täuschkörper" u. "Tarnverfahren" immer noch voll funktionsfähig ist.
PS: Ein nettes Foto der Beiden. Hoffe Hendrik zieht nur seine Notizen aus der Innentasche😂! MfG

Rainer Mrochen | Di., 2. September 2025 - 12:35

Jemanden den man so tituliert, was ich niemals tun würde, hat eben nur eine Öffnung für nämlich was? Genau, sie haben es erraten.
Das ganze Spektrum des möglichen Sensoriums geht an dieser Stelle verloren. Obgleich diese Körpergegend, folgt man der Wissenschaft, einen ganz erheblichen Einfluss auf die Gesamttüchtigkeit des Organismus haben soll. Was will mir das sagen? Es ist banal: eine Krähe hackt wie immer.... Der "Normalbürger" riecht den Mist förmlich der da abgesondert wird. Was soll gedüngt werden? Das politische Überleben abgehalfterter Realitätsverweigerer oder die ganz grosse, europäische Linie linker Egomanen, die in ihren vermeintlich, "progressiven" Wahnideen den Kontinent zur Disposition stellen. Es kann gedreht werden wie man es will, der "Clash of Zivilisations" hat in Europa ein Ausmass angenommen, der offensichtlich nur noch durch Totschweigen, der von ihm ausgelösten Probleme, zum kulturellen (End)Kampf führen muss. Die Banalität des Bösen hat viele Gesichter.

