- Merz und Wüst und ein Wahlkampf mit angezogener Handbremse
Bei ihrem gemeinsamen Auftritt im idyllischen Münster passen sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Ministerpräsident Hendrik Wüst dem harmlosen Wahlkampf der NRW-CDU an. Das alles bestimmende Thema Migration wird allenfalls codiert erwähnt.
Den Termin für seinen Antrittsbesuch im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen hat der Bundeskanzler vermutlich nicht zufällig so gelegt. Seine Teilnahme an einer Sitzung des Kabinetts von Ministerpräsident Hendrik Wüst in Münster am Montag und zuvor schon ein Auftritt in Bonn beim CDU-Landesparteitag soll den christdemokratischen Kandidaten bei den anstehenden Kommunalwahlen am 14. September Rückenwind verschaffen. Wüst hat ihm dafür in Münster ein Programm zusammengestellt, das positive Wir-packen-alles-an-Vibes verbreiten soll: Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt ein Gespräch mit frisch vereidigten Polizistinnen und Polizisten und dann eines mit Forschern. Münster ist Beamten- und Universitätsstadt, hat viele alte Kirchen, restaurierte Fassaden und teure Geschäfte – hier kann man durchaus den Eindruck haben, dass es gar nicht so übel läuft in Deutschland.
Bei der gemeinsamen Pressekonferenz im historischen Friedenssaal des Münsteraner Rathauses hat sich Merz in den wenig kämpferischen Wahlkampf eingefügt, den die Union hier führt. Das „Fairnessabkommen“, das die etablierten Parteien in Köln geschlossen haben und in dem sie sich unter Aufsicht der beiden Kirchen mehr oder weniger versprechen, das wichtigste Thema auszusparen – Migration natürlich –, schien auch für den Kanzler und den Ministerpräsidenten zu gelten. Der eine koaliert mit Sozialdemokraten, der andere mit Grünen. Weder gegen die einen noch gegen die anderen gab es Spitzen.
