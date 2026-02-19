- Ein Festakt für zwei Kanzler
Vor dem CDU-Parteitag werden kontroverse Themen geschickt entschärft, während Debatten um ein Social-Media-Verbot für Minderjährige noch genug Stoff für Streit bieten, ohne die Inszenierung zu gefährden. Historisch aufgeladen wird das Treffen durch die Anwesenheit von Angela Merkel.
Die CDU ist eine Meisterin im Feiern von Hochämtern, was natürlich auch am C im Namen liegt. Da konnte die Stimmung im Umfeld und in Umfragen noch so schlecht sein, auf den Parteitagen zelebriert die CDU ihre Kanzler und auch ihre Kanzlerin. Am Freitag startet nun der erste CDU-Parteitag mit Friedrich Merz als Kanzler. Und es liegt nicht nur an den nahen Landtagswahlen, dass die 1000 Delegierten bei solchen Parteitreffen das Bedürfnis haben, sich und ihren Frontmann hochleben zu lassen. Da mögen Enttäuschungen und Zerwürfnisse im zurückliegenden Jahr noch so groß gewesen sein.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.