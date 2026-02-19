Vor dem CDU-Parteitag in Stuttgart - Ein Festakt für zwei Kanzler

Vor dem CDU-Parteitag werden kontroverse Themen geschickt entschärft, während Debatten um ein Social-Media-Verbot für Minderjährige noch genug Stoff für Streit bieten, ohne die Inszenierung zu gefährden. Historisch aufgeladen wird das Treffen durch die Anwesenheit von Angela Merkel.