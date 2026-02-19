Merz und Adenauer-Benz
Große Vorgänger: Bundeskanzler Friedrich Merz posiert vor dem CDU-Parteitag neben einem Mercedes-Benz 300, dem Adenauer-Mercedes /picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Vor dem CDU-Parteitag in Stuttgart Ein Festakt für zwei Kanzler

Vor dem CDU-Parteitag werden kontroverse Themen geschickt entschärft, während Debatten um ein Social-Media-Verbot für Minderjährige noch genug Stoff für Streit bieten, ohne die Inszenierung zu gefährden. Historisch aufgeladen wird das Treffen durch die Anwesenheit von Angela Merkel.

VON VOLKER RESING am 19. Februar 2026 7 min

Die CDU ist eine Meisterin im Feiern von Hochämtern, was natürlich auch am C im Namen liegt. Da konnte die Stimmung im Umfeld und in Umfragen noch so schlecht sein, auf den Parteitagen zelebriert die CDU ihre Kanzler und auch ihre Kanzlerin. Am Freitag startet nun der erste CDU-Parteitag mit Friedrich Merz als Kanzler. Und es liegt nicht nur an den nahen Landtagswahlen, dass die 1000 Delegierten bei solchen Parteitreffen das Bedürfnis haben, sich und ihren Frontmann hochleben zu lassen. Da mögen Enttäuschungen und Zerwürfnisse im zurückliegenden Jahr noch so groß gewesen sein.

Klaus Funke | Do., 19. Februar 2026 - 17:34

... vor Angela Merkel. Die Alte kommt als Zombie zum Parteitag und wird als gefeierter Siegerin auftreten. Welche Weichen zu ihren Gunsten wie gestellt werden, ist noch unklar, aber sie könnte als künftige Bundespräsidentin oder als zurückgerufene Führerin, die man anflehen wird, wieder das Zepter in die Hand zu nehmen, die Zelte verlassen. Auf jeden Fall wird sie gefeiert werden, und all ihre fatalen Entscheidungen werden vergeben und vergessen sein - ein fatales und total falsches Signal. So wird sie ihr Zerstörungswerk fortsetzen können und in die Geschichte als Abrissbirne Deutschlands eingehen. Warum nur fällt ihr keiner in den Arm, warum benennt niemand Merkel als den größten Schadensfall Deutschlands nach 1945? Ist die CDU tatsächlich so blöd und geschichtsvergessen? Ja, muss man sagen, die CDU erweist sich derzeit als Deutschlands größtes Übel. Ich sehe heute für unser Land keine Zukunft mehr. Wir haben fertig. Aus und Vorbei. Fines lacrimarum. QED

Michael Klein | Do., 19. Februar 2026 - 17:39

"Ist das Wetter noch so trüb, immer hoch die gelle Rüb´ "

Stefan | Do., 19. Februar 2026 - 17:53

Merz trat an, um mit Merkel „aufzuräumen“ und die CDU wieder konservativer und reformfreudiger zu machen. Nach einem Jahr Kanzlerschaft werfen ihm zurecht viele vor, er mache im Kern weiter wie Merkel (Große Koalition, Kompromisse mit SPD, keine radikalen Brüche).
Im Prinzip ist die ganze Karre verfahren und steckt zu tief im Dreck, als das ich persönlich noch jemals der CDU im allgemeinen vertraue.
Jetzt will er auch noch eine zweite Amtszeit, der Friedrich Merz und das, wo er die gesamte Bevölkerung so dreist belogen hat.
Ich hoffe er wird zumindest nicht mehr auf dem Parteitag zum CDU Vorsitzenden gewählt.
Wenn die CDU Mitglieder nur einen Funken Anstand haben, geben sie ihm an diesem Wochenende die Quittung.

dann müsste man an der Intelligenz des deutschen Wählenden im allgemeinen, speziell aber bei den CDU-Wählern, grundsätzliche Zweifel anmelden.

Wer sich derart dreist belügen lässt, wie Merz es (mehrfach!) getan hat..., und den selben Mann wieder zur Kanzlerin wählt - dem ist/wäre wirklich 'nicht mehr zu helfen'... 🤔

Aber möglich ist alles... - offensichtlich.

Nachdem bekannt wurde, das sich die Ex- Kanzlerin Merkel selbst zum anstehenden CDU Parteitag „eingeladen“ hat, dachte ich an die Putsch- Rede eines Genossen der SPD, der später als Minister grandios scheiterte, der aber Scharping zum „Radfahr- Club- Präsidenten“ degradierte. O.k. Der war nicht der Bundeskanzler ……
Aber einen offenen Putschversuch traue ich der Polit- Rentnerin Merkel schon noch zu. Was hat sie denn zu verlieren ? Nichts, nur wieder zu gewinnen, an Macht und Ansehen. Sie ist eh der Ansicht, dass nur Sie Deutschland verwalten kann. Niemand außer Sie, ist dazu in der Lage, ihrer Meinung nach.
Möglich natürlich auch, die Delegierten abzuklopfen, um sich als Bundespräsident ins Spiel zu bringen oder gleich Nägel mit Köpfen zu machen.
Egal wie, tritt sie ins Rampenlicht zurück, treibt es weiter in nicht unerheblichem Maße, Unionsanhänger der AfD zu mit einer größeren Wahrscheinlichkeit eines AfD Kanzlers als Konsequenz
Mit freundlichen Grüßen aus der Erfurter Republik

Günter Johannsen | Do., 19. Februar 2026 - 19:32

Will die CDU nicht den gleichen Fehler machen, wie Kohl seinerzeit mit IM-Erika, muss Friedrich Merz jetzt Mut beweisen und aus dieser Koalition mit einer nunmehr kommunistischen LINKE-SPD aussteigen. Dann können die Menschen auch erkennen, dass es ihm nicht nur um die Kanzlerschaft geht.
Und dann gibt es nur eins: die Brandmauer nach rechts abtragen und mit der AfD Gespräche aufzunehmen, denn da gibt es die meisten Schnittmengen. Und diese gegenwärtige SPD muss sich jetzt fragen lassen: ist linker Faschismus besser? Wollt ihr Sozial-Demokraten, oder Sozial-Faschisten sein?!
Für die CDU ginge notfalls auch eine Minderheitsregierung!

