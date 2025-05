Autoreninfo

Dietmar Hansch ist promovierter Arzt und Psychotherapeut, Autor zahlreicher Fach- und Ratgeber-Bücher. Bis Mai 2023 leitet er den Schwerpunkt Angsterkrankungen an der Privatklinik Hohenegg in Meilen am Zürichsee. Seither ist er überwiegend publizistisch tätig.