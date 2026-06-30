- Politische Gewalt auf der Straße und die roten Linien der Demokratie
Antifa-Proteste, politische Tricks in Parlamenten und Einschüchterung von Wählern – der Umgang mit der AfD verschärft sich. Die vermeintlichen Verteidiger der Demokratie erweisen sich als Antidemokraten.
Die Antifa macht mobil. Sie will den AfD-Parteitag in Erfurt blockieren und verhindern. Dabei will sie auch Gewalt einsetzen. Damit überschreitet sie – nicht zum ersten Mal – eine rote Linie der Demokratie. Denn politische Auseinandersetzungen mit Gewalt auf der Straße auszutragen, ist durch und durch antidemokratisches Denken und Handeln. Natürlich ist das eine Aufgabe für die Polizei. Aber auch demokratische Institutionen sind gefordert, um die Demokratie zu schützen. Stattdessen sehen wir Spitzenpolitiker, die ohne Skrupel Regeln ändern und versuchen, die Wähler einzuschüchtern – um die AfD von der Macht fernzuhalten.
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