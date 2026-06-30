Vor dem AfD-Parteitag in Erfurt - Politische Gewalt auf der Straße und die roten Linien der Demokratie

Antifa-Proteste, politische Tricks in Parlamenten und Einschüchterung von Wählern – der Umgang mit der AfD verschärft sich. Die vermeintlichen Verteidiger der Demokratie erweisen sich als Antidemokraten.