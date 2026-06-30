Eine Gruppe demonstriert mit Antifa-Banner und Regenbogenflagge; rechts ein älterer Mann im Portrait, unsicherer Vorschlag: eventuell bekannter Politiker. Foto.
Anti-AfD-Demonstration am 8. Juni in Trier / picture alliance / CHROMORANGE | Berit Kessler

Vor dem AfD-Parteitag in Erfurt Politische Gewalt auf der Straße und die roten Linien der Demokratie

Antifa-Proteste, politische Tricks in Parlamenten und Einschüchterung von Wählern – der Umgang mit der AfD verschärft sich. Die vermeintlichen Verteidiger der Demokratie erweisen sich als Antidemokraten.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 30. Juni 2026 6 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

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Die Antifa macht mobil. Sie will den AfD-Parteitag in Erfurt blockieren und verhindern. Dabei will sie auch Gewalt einsetzen. Damit überschreitet sie – nicht zum ersten Mal – eine rote Linie der Demokratie. Denn politische Auseinandersetzungen mit Gewalt auf der Straße auszutragen, ist durch und durch antidemokratisches Denken und Handeln. Natürlich ist das eine Aufgabe für die Polizei. Aber auch demokratische Institutionen sind gefordert, um die Demokratie zu schützen. Stattdessen sehen wir Spitzenpolitiker, die ohne Skrupel Regeln ändern und versuchen, die Wähler einzuschüchtern – um die AfD von der Macht fernzuhalten.

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Markus Michaelis | Di., 30. Juni 2026 - 13:22

Verteufelungen des Gegners und seiner Unfähigkeit, sind in der Übertreibung nicht gut, aber gehören für mich immer noch in den demokratischen Rahmen. Man muss politische Gegner nicht toll finden, darf sie auch ganz subjektiv schrecklich darstellen.

Verfassungsänderungen mit abgewählten Landtagen sind dagegen aus meiner Sicht direkt demokratiezerstörend, wie etwa Gerrymandering in den USA. Levitsky und Zieblatt sagen (meiner Erinnerung nach) in "Wie Demokratien sterben", dass der normale Weg ist, dass legale Regelungen bis zum Anschlag ausgereizt werden. Demokratien können aber nicht von einer 100% Einhaltung der Regeln leben - so gute Regeln gibt es nicht. Demokratie lebt von einem Mindestvertrauen, und das wird damit zerstört.

Man sollte solche Verfassungsänderungen machen, wenn man sich sehr sicher ist, dass die AfD direkt auf eine Nazidiktatur hinsteuert. Bisher vorgebrachte Belege belegen eher, dass die alte Mitte nicht bereit ist, ihre eigene Welt-, Selbstsicht zu diskutieren.

Ingo Frnk | Di., 30. Juni 2026 - 13:38

Die, die sitzen vollgefressen und agesoffen im Liegestuhl auf Malle und lassen den lieben Gott einen frommen Mann sein …… und so lange das noch geht rührt sich in dem besten aller Deutschland nichts ……
Und warum wird sich über die Verfassungsänderung mit einem abgewählten Parlamet in Rheinland Pfalz aufgeregt? Wo waren denn die überwiegende Mehrheit der deutschen Rechts- Professoren mit ihrer Meinung, als Merz die Schuldenaufnahme ebenso unter genau den gleichen Bedingungen durchboxte. Bis auf ganz wenige Meinungen ja das kann man machen …..
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

Ingo Frnk | Di., 30. Juni 2026 - 14:08

„Das Türinger Landesverwaltungsamt hat Demonstrationen oder Blockaden auf den Zufahtstraßen Autobahnabschnitten und dem Messegelände ( dem Veranstalttungsort d AfD Parteitags) verboten“ wie der mdr meldete ……
Natürlich unter starken Protesten derer die ihre Demokratie verteidigen wollen. Letztlich geht es diesen linken Chaoten gar nicht um politische Meinungsäußerung sondern lediglich um Randale. Ich bin gespannt wie der Dienstherr der Thüringer Polizei Herr Meier von der 6% SPD samt seines Verfassungsschutzpräsidenten & Parteigenossen Kramer ihre Einflussnahme gelten machen und trotz Verbot die Zufahrtsstraßen blockieren lassen …. Schaun wir mal wie hoch der Anteil der Reperaturen und Instandhaltungen werden die auf die Stadt Erfurt zukommen. Da wird von dieser linken Clique nichts dazu zu hören sein ……
Sie können alle demonstrieren …… Nach letzter Erhebung vom 10.04.26 liegt die AfD bei 38%. Sie wird wie in Sachsen und SA nach den Randalen am WE die 40% knacken !
MfG a d Erf. Rep.

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