Der vorzeitig in den Ruhestand versetzte Generalleutnant Jürgen-Joachim von Sandrart warf – nach seiner Pensionierung – Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und der Bundesregierung ohne Umschweife vor, die Begriffe „Zeitenwende“ und „Kriegstüchtigkeit“ lediglich als Floskeln zu benutzen. Den schönen Worten folgten keine Taten. Floskeln sind bekanntlich leere Worte, die zwar unsere Sprache bereichern, aber oft nichts aussagen. Von Sandrart, bis Ende 2024 oberster Nato-Kommandeur an der Nordostflanke, fällte mit seiner Analyse ein harsches Urteil. Er hielt Berlin in scharfem Ton nichts anderes als sicherheitspolitische Untätigkeit vor. Eine derart heftige Kritik hat es in aller Öffentlichkeit aus der Führungsriege des deutschen Militärs lange nicht gegeben.

Nach General von Sandrart verpuffe alles, er verlangte eine Kehrtwende, die über den Haushalt hinausgehe. Seiner Auffassung nach verhindern die langatmigen und schwerfälligen Prozesse, insbesondere aber die darin involvierten Personen, einen Systemfortschritt. Das müsse neu organisiert werden. Der Frage nach personellen Veränderungen wich von Sandrart aus, Neues schaffe man aber nur mit Neuem. Wenn Ingenieure mit dem Erfahrungshintergrund Verbrennertechnik einen Elektromotor bauen wollten, würde das genauso wenig klappen, wie mit einer ausgedienten Mannschaft zu versuchen, rasch Neues zu erzeugen. Die Forderung von Minister Pistorius, Deutschland müsse bis 2029 „kriegstüchtig“ sein, errege zwar medial Aufsehen – doch inhaltlich bleibe die Aussage vage, so von Sandrart.