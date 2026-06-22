- Die Aussicht auf Sozialreformen ist eine frohe Botschaft für die Fleißigen
Die Reform des Sozialstaats wird selbst von deren Befürwortern mit beängstigenden Vokabeln bezeichnet. Ein taktischer Fehler, denn der existierende Umverteilungsmoloch ist die wahre Zumutung. Und ihn zu beschneiden, ist eine Verheißung für die Bürger.
Die Berichterstattung über Sozialreformen, aber auch die politische Diskussion darüber, ist von angsterregenden Adjektiven und Metaphern bestimmt: Sehr oft werden die bevorstehenden oder geplanten Reformen zum Beispiel als „Einschnitt(e)“ oder „Zumutungen“ bezeichnet. Die Deutsche Presseagentur (dpa), die in ihren (eigentlich dem Anspruch nach sachlich-nachrichtlichen) Meldungen meist den Ton vorgibt, titelte etwa am 19. Juni: „Regierung plant herbe Einschnitte beim Wohngeld.“ Im dazugehörigen Text erschient das Wort noch zweimal.
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