Links Schild "Sozialamt", daneben Gebäude mit Warteschlange; rechts Porträt eines Mannes, Foto.
Es wäre nicht verkehrt, wenn die Schlangen kürzer würden / picture alliance/dpa | Marijan Murat

Von wegen „Einschnitte und Zumutungen“ Die Aussicht auf Sozialreformen ist eine frohe Botschaft für die Fleißigen

Die Reform des Sozialstaats wird selbst von deren Befürwortern mit beängstigenden Vokabeln bezeichnet. Ein taktischer Fehler, denn der existierende Umverteilungsmoloch ist die wahre Zumutung. Und ihn zu beschneiden, ist eine Verheißung für die Bürger.

VON FERDINAND KNAUSS am 23. Juni 2026 7 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Die Berichterstattung über Sozialreformen, aber auch die politische Diskussion darüber, ist von angsterregenden Adjektiven und Metaphern bestimmt: Sehr oft werden die bevorstehenden oder geplanten Reformen zum Beispiel als „Einschnitt(e)“ oder „Zumutungen“ bezeichnet. Die Deutsche Presseagentur (dpa), die in ihren (eigentlich dem Anspruch nach sachlich-nachrichtlichen) Meldungen meist den Ton vorgibt, titelte etwa am 19. Juni: „Regierung plant herbe Einschnitte beim Wohngeld.“ Im dazugehörigen Text erschient das Wort noch zweimal. 

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Theodor Lackner | Di., 23. Juni 2026 - 13:55

Die Wucherungen des Sozialstaats, seine Unübersichtlichkeit und seine enormen Kosten entstehen wesentlich aus seiner Übersteuerung und Überdehnung. Jede Sonderlocke soll berücksichtigt, jede Last kompensiert werden. Das wird teuer, ist fehleranfällig und öffnet dem Missbrauch Tür und Tor.

Wir brauchen ein einfaches, niedriges (aber auskömmliches) und gerechtes Sozialsystem, das am besten in ein ebensolches Steuersystem integriert wird - den entsprechenden Grundfreibetrage (steuerfreies Existenzminimum) gibt es ja bereits. Eine Grundsicherung, über ein Grundeinkommen, eine negative Einkommensteuer oder eine Lohnsubvention reicht, alles andere kann individuell oder gruppensolidarisch geregelt werden.

Einführen kann man das wohl nur über einen kompletten Neustart, aber den gibt es nur mit einer vorherigen fundamentalen Krise.

Ingo Frank | Di., 23. Juni 2026 - 14:06

kommt mir die Galle hoch 🤮
Es wird keine Reformen geben. Erst müssen die Ergebnisse aus den Wahlen in SA, MV & Berlin vorliegen und die Frage aller Fragen geklärt sein, reicht es zur absoluten Mehrheit für die AfD oder doch zu einer All Parteienregierung mit den SED Erben gegen die AfD ? Erst wenn diesbezüglich Klarheit herrscht könnte sich die seit Regierungsbeginn entstandene „Schockstarre“ zwischen SPD & Union vielleicht lösen zumal, wenn ich’s richtig in Erinnerung habe, im Osten keine LT Wahlen in 26 sind.
MfG a d Erfurter Republik

Heidemarie Heim | Di., 23. Juni 2026 - 14:24

Wahrscheinlich ist es der momentanen Hitzewetterlage geschuldet geehrter Herr Knauß,aber dieses Mal bin ich schwer von "Kapee" was Ihre frohe Botschaft für die Leistungsträger unserer Gesellschaft betrifft.Schon beim Kollegen Herr Korfmacher mit seinem "Jeder muss Opfer bringen!" kam ich nicht so recht mit🙄.Denn bis jetzt habe ich nur mitbekommen, dass hauptsächlich bestimmte Sümpfe einer Trockenlegung unterliegen sollen. Besonders die, welche den linken Umverteilungsantikapitalisten oder der SPD und ihrem neuen Klientel am Herzen liegen, sollen doch untouchable bleiben. Während der arbeitslose Bürgergeldbezieher sich keine Gedanken machen muss um seine Brutto-Miete, GEZ-Beitrag, Zuzahlungsbefreiung bei der GKV usw., hat die Kleinrentnerin demnächst wohl Pech,weil sie 1€ zu viel kassiert um Wohngeldzuschuss zu bekommen? Haben Sie mal wie ich zum Spass für eine Freundin einen solchen Antrag versucht auszufüllen? So viel, jede tabledancerin;) steht nach ihrer Nummer weniger nackig da;)!

Ferdinand Knauss | Di., 23. Juni 2026 - 16:35

Ich versuche es mal ganz einfach in einem Satz: Jeder Politiker, der für eine deutliche Rasur des existierenden Sozialstaats eintritt, kann und sollte das nicht als Blut-Schweiß-und-Tränen-Botschaft verkünden, sondern als Befreiungsschlag für alle Steuer- und Abgabenzahler und deren Kinder. 

Markus Michaelis | Di., 23. Juni 2026 - 15:28

Solche Formulierungen finde ich demokratisch schlimm. Demokratie diskutiert die verschiedenen Interessen der Bürger nach Regeln und trifft Entscheidungen. Solche Formulierungen gehen in die Richtung, als gebe es nichts zu diskutieren, keine gegensätzlichen legitimen Interessen: es gebe nur klar Böse, die zu stoppen sind, und klar Gute, denen mehr Leistungen, Sichtbarkeit, Teilhabe, etc. zustehen. Das ist undemokratisch und es ist aus meiner Sicht hier auch falsch:

Bei den (Super?)Reichen ist sicher ein Beitrag zu holen, aber kein ganz relevanter. Alles andere hätte ich gerne vorgerechnet. Wo die ganz großen Beträge zu verhandeln sind, ist in der Mitte und Masse: wer zahlt welche Steuern, wer bekommt welche Leistungen, wer arbeitet Teilzeit/Vollzeit, wer studiert und arbeitete was. Die großen Themen gehen schon Bürgerinteressen gegen Bürgerinteressen - da sollte man sich nicht herausreden. Sonst bräuchte es auch keine Demokratie, wenn legitime Interessen alle klar wären.

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