Das hervorstechende Merkmal an Olaf Lies sind seine stets wachen Augen und die Neugier, die fast unerschütterlich wirkt. In Landtagsdebatten hört der bisherige Wirtschaftsminister, der nun bald neuer niedersächsischer Ministerpräsident werden will, meistens sehr aufmerksam zu – und er nimmt die Botschaften der Gegner auf, um dann kurz darauf zu antworten. Dabei spricht er oft schnell, und manche Beobachter bemängeln an ihm die Neigung, mit vielen Worten wenig Konkretes zu sagen. Einige beschreiben auch die Schwäche, dass die Aussagen von Lies mit Thesen beginnen, deren Ende dann manchmal nicht recht zum Anfang passen will.

Aber das sind schon die negativsten Aussagen, die man über Olaf Lies hört. Denn der 57-jährige Sozialdemokrat hat eine Eigenschaft, die nicht häufig anzutreffen ist in der Politik: Er genießt über Parteigrenzen hinweg hohe Anerkennung, gilt als Pragmatiker und als jemand, der den Argumenten der Gegenseite gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Insofern ist Olaf Lies vom Politiker-Typus ein Abbild der früheren Bremer Bürgermeisters Henning Scherf, der als „Oma-Knutscher“ bekannt wurde. Auch Lies neigt dazu, Menschen zu umarmen und immer das Gemeinsame herauszustreichen. Diese Eigenschaft führt mitunter dazu, dass dem Sozialdemokraten mangelnde Härte und Konsequenz nachgesagt wird. Manche meinen, er sei „zu weich“ und neige zu sehr dazu, sich auf der Woge der Sympathie feiern zu lassen – statt auch mal um den Preis des Protestes eine unpopuläre Entscheidung zu treffen.