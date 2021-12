Herzlich willkommen im Corona-Kastenwesen, möchte man da in die Welt rufen. Und so setzt sich in der Corona-Debatte fort, was woanders schon länger das reflektierte Denken hemmt wie die Corona-­Politik die Besitzer von Glühweinständen: Der ganze identitätspolitische Irrsinn lässt auch in Pandemiezeiten schlichte Gemüter frohlocken, deren Welt vor allem aus Schubladen besteht, in die sie andere stecken. Nur geht es bei Corona eben nicht um Zufälliges wie Geschlecht oder Hautfarbe, nach dem weihnachtselfenemsig separiert wird, sondern um den Impfstatus und die jeweilige Meinung zur Impfpflicht, versteht sich.