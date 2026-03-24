- Klare Botschaften aus vier unterschiedlichen Wahlen
Die politische Landschaft in Deutschland zersplittert weiter, klassische Volksparteien verlieren an Bindekraft, radikale Kräfte und emotionale Wahlentscheidungen gewinnen an Einfluss. Gleichzeitig offenbart sich ein massives Kommunikationsdefizit der etablierten Parteien.
Mehr als die Hälfte aller Deutschen konnte an den vergangenen drei Sonntagen wählen: bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie bei den Kommunalwahlen in Hessen und Bayern. Die Ergebnisse lassen sich nicht über einen Kamm scheren. Dafür waren die jeweilige politische Ausgangslage und die zur Wahl stehenden Personen zu unterschiedlich. Gleichwohl lassen sich aus den Ergebnissen mindestens drei Botschaften der Wähler herauslesen.
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