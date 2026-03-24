Von Baden-Württemberg bis Rheinland-Pfalz - Klare Botschaften aus vier unterschiedlichen Wahlen

Die politische Landschaft in Deutschland zersplittert weiter, klassische Volksparteien verlieren an Bindekraft, radikale Kräfte und emotionale Wahlentscheidungen gewinnen an Einfluss. Gleichzeitig offenbart sich ein massives Kommunikationsdefizit der etablierten Parteien.