Gruppe feiert in festlichem Raum, mehrere Menschen umarmen sich und lachen, Farbfoto.
Bei der AfD knallen regelmäßig die Sektkorken, wie hier in Rheinland-Pfalz nach Bekanntgabe der ersten Prognosen (AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger mit Tino Chrupalla und Alice Weidel) / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Von Baden-Württemberg bis Rheinland-Pfalz Klare Botschaften aus vier unterschiedlichen Wahlen

Die politische Landschaft in Deutschland zersplittert weiter, klassische Volksparteien verlieren an Bindekraft, radikale Kräfte und emotionale Wahlentscheidungen gewinnen an Einfluss. Gleichzeitig offenbart sich ein massives Kommunikationsdefizit der etablierten Parteien.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 24. März 2026 6 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Mehr als die Hälfte aller Deutschen konnte an den vergangenen drei Sonntagen wählen: bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie bei den Kommunalwahlen in Hessen und Bayern. Die Ergebnisse lassen sich nicht über einen Kamm scheren. Dafür waren die jeweilige politische Ausgangslage und die zur Wahl stehenden Personen zu unterschiedlich. Gleichwohl lassen sich aus den Ergebnissen mindestens drei Botschaften der Wähler herauslesen.

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Sebastian Habel | Di., 24. März 2026 - 13:23

Lieber Herr Müller-Vogg, selbstverständlich stört es mich als Wähler, und ich denke auch einen Großteil meiner Leidensgenossen, dass das heutige politische Personal oft ungebildet, unerfahren, aalglatt, arrogant, opportunistisch, egoistisch, verlogen, oder sonstwie unseriös ist. Aber welche Wahl haben wir? Die einzige politische Kraft, die sich fest vorgenommen hat, das zu ändern, ist TEAM Freiheit. Von denen hört man aber ewig und 3 Tage lang nix. Also wählen wir weiter das kleinere Übel.

Hans | Di., 24. März 2026 - 13:37

„Die klassischen Milieus – bürgerlich-christlich und gewerkschaftlich-sozialistisch – haben sich aufgelöst.“
Nein, die CDU ist so weit nach links gerückt, das bei ihr nicht Bürgerliches mehr existiert. Die gut informierten bürgerlichen Wähler wandern mehr und mehr zur AfD ab.
„Denkbar ist ebenso, dass die, die da bohren, von diesem Geschäft weniger verstehen als viele ihrer Vorgänger.„
Genau daran kranken alle „etablierten“ Parteien. Das Zepter haben gut vernetzte Karrieristen ohne Ausbildung und Erfahrung, die dem Wähler sagen, wie er zu Leben und was er zu Denken hat. Der wehrt sich an der Urne und wählt AfD, die noch ausreichend lebenserfahrene Kandidaten in ihren Reihen hat.
Aber auch dort dringen die Karrieristen hinein und wollen an die Macht.

H. Stellbrink | Di., 24. März 2026 - 13:40

AfD-Wähler verzichten nicht auf politischen Einfluss. Die AfD verkörpert die unvermeidbare Politikwende ins Konservative, gegen die sich die Anderen verzweifelt stemmen. Mit der Macht der Fakten in Migrations-, Wirtschafts- und Sozialpolitik setzt die AfD gerade die entscheidenden Nadelstiche gegen die linken Parteien von Linke bis zur CDU - die man in dieser Regierung dazu rechnen kann, und zwingt diese zur Beschäftigung mit den Probleme, die nur wegen der Brandmauer verweigert wird. Ohne die AfD wäre die Beschönigung und Beschwichtigung noch erfolgreich weiter durchzuhalten gewesen, und die skandalöse antidemokratische Gesinnung Vieler in den Altparteien würde nicht aufgedeckt. Die Alten haben noch eine höhere traditionelle Parteibindung als die Jungen, die mehr kontextbezogen wählen. Derzeit werden daher m.E. Union und SPD vor allem von ihren Altwählern gestützt, die den Versagern nur langsam von der Stange gehen.

Stefan | Di., 24. März 2026 - 13:44

Anders kann man es nicht bezeichnen was Merz und Klingbeil machen.
Denken sie mal dran, wofür sie das Sondervermögen verwenden unsere sogenannten Spitzenpolitiker, für Investitionen jedenfalls mal nicht.
Und sie Herr Müller -Vogg, sowie auch viele andere Journaillen, halten diesem System der Unverantwortlichkeiten weiterhin bedingungslos die Stange.
Es wird Zeit daß auch die Presse mal mit der Faust auf den Tisch schlägt.
Aber wessen Brot man bekanntlich isst, dessen Lied singt man in der Regel auch.
Es muß jedem eigentlich klar sein, daß die Brandmauer lediglich dem eigenen Machterhalt dient und es an die AfD in der Hauptsache keine gut bezahlten Posten abzutreten gilt.
Irgendwie bekommen sie es immer wieder hin an den Fleischtöpfen der Selbstbedienung zu bleiben und den dümmeren Bürgern unter uns Deutschen ein X für ein U vor zumachen.
Da wird sogar der Wahlverlierer derjenige der den eigentlichen politischen Kurs bestimmt.
Ja geht's noch Herr Müller, soll das Demokratie sein ???

Armin Latell | Di., 24. März 2026 - 14:13

alles richtig, um dann grottenfalsche Schlüsse daraus zu ziehen. "Wenn es darauf ankommt, zählen die AfD-Stimmen nicht" ist genau sein Problem und das seiner Partei. Oder der spd. Oder Grüne. Oder linke. Herr Müller-Vogg ist der Diener eines bösartigen Lügners und Betrügers, seine dna ist wie die der cdu mittlerweile antifaschistisch vulgo zutiefst antidemokratisch. Ich bin gespannt auf seine "Sch.... zu Gold Spinnerei" nach den Wahlen in Ostdeutschland. Bis dahin wird wirtschaftlich die Ka... so richtig am Dampfen sein. So was kommt von so was.

Christa Wallau | Di., 24. März 2026 - 14:36

deutschen Politik:
Die totale Ausgrenzung der AfD (= Brandmauer)!
An diesem fatalen Umstand liegt es, daß seitdem eine für die meisten Bürger katastrophale Politik gemacht wurde.
Wäre 2015 die AfD unter Bernd Lucke bereits im BT gewesen, hätte es Widerstand gegen die illegale Einwanderung gegeben, welche Kanzlerin Merkel einleitete.
Und auch der Atomausstieg wäre kritischer
diskutiert worden.
Da man aber die AfD sofort als rechtsradikale Partei brandmarkte, hatte die neue Partei nicht die Chance, über die Hürde zu gelangen, die sie
2013 mit 4,7% knapp verfehlte.
Bis heute (!) verhindert die Ausgrenzung der AfD
jegliche notwendigen und vernünftigen Maßnahmen - egal, wen man sonst wählt.

D e s h a l b sagen sich inzwischen 20 - 30% der Deutschen: "Ich kann nur noch AfD wählen, wenn sich an diesem elenden Zustand etwas ändern soll."
Für diese Mitbürger ist die AfD jetzt tatsächlich so
"alternativlos" geworden, wie Merkel sich u. ihre schlechte Politik immer bezeichnet hat.

Theodor Lackner | Di., 24. März 2026 - 14:55

"Wer Weidel, Höcke & Volksgenossen seine Stimme gibt, verzichtet faktisch auf politischen Einfluss und stärkt indirekt SPD, Grüne und Linke."

Politik und politischen Einfluss kann man nicht nur über Parlamente und Regierung ausüben, sondern auch - und vor allem - durch breite öffentliche Präsenz. Das sollte sich auch die SPD als perfekte Apparatschik- und Karrieristenpartei hinter die Ohren schreiben.

Was mich auch stört an der Wahlberichterstattung: der rein taktische Zugang - wer verliert und wer gewinnt. Es geht um die Inhalte, um die Probleme (und Chancen) des Landes! Energie teuer, Wirtschaft abgesoffen, Bildung erodiert, Kultur überfremdet...

Da interessiert mich nicht, wer besser auf TikTok tanzen oder dem anderen Dienstwagen wegschnappen kann.

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