Verdi
Verdi-Demonstranten auf der Bildungsmesse Didacta, 11.02.2025 / picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Von Antifaschismus bis Zuwanderung Das ABC des linken Kulturkampfes

Aus linker Sicht geht es mit Deutschland bergab. Erst haben die Wähler ausgerechnet Friedrich Merz (CDU) den Weg ins Kanzleramt geebnet. Nun starten die Konservativen – angeblich – auch noch einen Kulturkampf.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 23. August 2025 7 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Zur Artikelübersicht

Der Begriff Kulturkampf für die aktuellen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen ist eigentlich irreführend. Was heute so bezeichnet wird, hat nichts mit dem historischen Kulturkampf Ende des 19. Jahrhunderts zu tun, als der Staat unter Bismarck die katholische Minderheit unterdrückte. Heute geht es darum, ob der öffentliche Diskurs eher von links oder von rechts geprägt wird. 

Was von den linken Parteien SPD, Grüne und Die Linke sowie den sie unterstützenden Medien beklagt wird, ist freilich kein von den „Rechten“ vom Zaun gebrochener Konflikt. Ein Kulturkampf wird schon seit Langem geführt – nämlich ein Kulturkampf von links. Neu ist nur, dass die Merz-CDU – anders als einst die Merkel-CDU – sich zur Wehr zu setzen versucht. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.