- Das ABC des linken Kulturkampfes
Aus linker Sicht geht es mit Deutschland bergab. Erst haben die Wähler ausgerechnet Friedrich Merz (CDU) den Weg ins Kanzleramt geebnet. Nun starten die Konservativen – angeblich – auch noch einen Kulturkampf.
Der Begriff Kulturkampf für die aktuellen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen ist eigentlich irreführend. Was heute so bezeichnet wird, hat nichts mit dem historischen Kulturkampf Ende des 19. Jahrhunderts zu tun, als der Staat unter Bismarck die katholische Minderheit unterdrückte. Heute geht es darum, ob der öffentliche Diskurs eher von links oder von rechts geprägt wird.
Was von den linken Parteien SPD, Grüne und Die Linke sowie den sie unterstützenden Medien beklagt wird, ist freilich kein von den „Rechten“ vom Zaun gebrochener Konflikt. Ein Kulturkampf wird schon seit Langem geführt – nämlich ein Kulturkampf von links. Neu ist nur, dass die Merz-CDU – anders als einst die Merkel-CDU – sich zur Wehr zu setzen versucht.
