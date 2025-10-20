- Das Recht als Waffe
Wenn das Recht zur Waffe wird, erwachen die Geister der Vergangenheit. In den letzten Jahren hat sich der Rahmen des Sagbaren peu à peu verkleinert. Gegen die Meinungsfreiheit tritt eine Methode an: Bestrafe einen, erziehe hundert. So macht man aus einem Rechtsstaat einen Einschüchterungsstaat.
Gemeindeordnung – was ist das? Klingt nicht so spannend, und nur wenige Experten und Kommunalpolitiker wissen es. Das änderte sich schlagartig im August dieses Jahres. Der Wahlausschuss der Stadt Ludwigshafen schloss den AfD-Kandidaten im Vorfeld von der Oberbürgermeisterwahl aus. Die Begründung: An der Verfassungstreue des Bewerbers bestünden Zweifel – und deshalb erlaube die Gemeindeordnung keine Kandidatur. Eine unscheinbare, versteckte kommunalrechtliche Norm beeinflusst entscheidend eine demokratische Wahl? Kann das sein, oder wird hier das Recht als Waffe in der politischen Auseinandersetzung eingesetzt? Schaut man sich die vergangenen Jahre an, stellt man fest, dass Recht immer öfter als (politisches) Instrument eingesetzt wird.
Niemand weiß, wer das Recht wirklich erfunden hat. Aber es hat über die Jahrtausende seinen Siegeszug geführt. Das hat natürlich Gründe. Größere Gruppen und Gesellschaften funktionieren nicht ohne eine Ordnung, auf die man sich verlassen kann. Das gilt besonders für hochkomplexe moderne Gesellschaften. Rote Ampeln heißen: Stopp; grüne Ampeln: Go. Und: Wer einen Vertrag abschließt, weiß, was ihn erwartet. Dass man sich darauf (fast) immer verlassen kann, liegt am Recht und erleichtert das Zusammenleben enorm. Verlässlichkeit und Ordnung – so verhindert das Recht Konflikte oder löst sie (einigermaßen) friedlich auf. Recht und Gesetz befrieden eine Gesellschaft und verhindern Chaos und Gewalt.
