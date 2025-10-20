Vom Rechts- zum Einschüchterungsstaat - Das Recht als Waffe

Wenn das Recht zur Waffe wird, erwachen die Geister der Vergangenheit. In den letzten Jahren hat sich der Rahmen des Sagbaren peu à peu verkleinert. Gegen die Meinungsfreiheit tritt eine Methode an: Bestrafe einen, erziehe hundert. So macht man aus einem Rechtsstaat einen Einschüchterungsstaat.