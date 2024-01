So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Wahrscheinlich konnte man in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie so sehr wie heute dabei zusehen, wie die Autorität eines Regierungschefs zerbröselt. Spätestens mit der Niederlage der Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht in Sachen Zweiter Nachtragshaushalt 2021 wandelt sich Olaf Scholz immer mehr vom Kanzler der Zeitenwende zur „lame duck“. Wenn er nicht bald das Ruder herumreißt, wird die SPD für lange, sehr lange Zeit keine Bundesregierung mehr anführen.

Die Autorität und Macht eines Kanzlers entscheidet sich an genau drei Fragen. Da wäre erstens der Rückhalt des Kanzlers und seiner Regierung beim Wahlvolk. Nach dem ARD-Deutschlandtrend aus dem Januar 2024 sind noch ganze 17 Prozent der Bürger mit der Regierung zufrieden, 82 Prozent hingegen unzufrieden. Für den Kanzler selbst gelten im Grunde dieselben Werte. Nur ein Regierungsmitglied kann sich von der verheerenden Stimmung absetzen: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Er kommt immerhin auf Zufriedenheitswerte von 51 Prozent. Kein deutscher Spitzenpolitiker kann damit derzeit mithalten.