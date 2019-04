Spätphasen von Zivilisationen sind durch einen frivolen Objektetausch gekennzeichnet: Der ganze verbliebene Gestaltungsehrgeiz wandert in symbolische Felder, während das real zu beackernde Feld brach liegt. Am Ende von Rom war die Frage nach der Fußbodenheizung abendfüllend. Und Deutschland diskutiert seit geraumer Zeit über die Frage, ob man private Wohnungsfirmen enteignen, ihnen also jene Wohnungen aus ihrem Besitz wegnehmen soll, die sie in zu großer Zahl besäßen. Denn, so heißt es, Wohnen sei ein Menschenrecht. Darum sieht man auf Deutschlands Straßen derzeit das denkbar dümmste Demonstrationsplakat in die Höhe gereckt: „Keine Rendite mit der Miete“.

Der Slogan machte rasch Karriere. 2012 war so ein Demonstrationsaufruf linker, sehr linker und extrem linker Gruppen in Berlin betitelt, 2015 ging die sozialistische Wochenzeitung „Unsere Zeit“, herausgegeben von der DKP, mit dem Spruch auf Aufmerksamkeitsfang. Heute wird das kommunistische Motto von der Linkspartei gutgeheißen, die in Thüringen den Ministerpräsidenten stellt und in Berlin mitregiert, und von den Grünen mit Wohlwollen begleitet, wodurch deren bürgerliche Mimikry Risse bekommt. Auch in der SPD gibt es Sympathien für Enteignungen als staatliches „Notwehrrecht gegen Marktradikalismus“ Warum ist das Motto so töricht? Weil es die Grundlagen unserer Republik untergräbt, von deren Freiheiten nicht zuletzt DKP und Linkspartei und Grüne profitieren.

