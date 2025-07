So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Geht es nach dem Willen der SPD, dann soll die Potsdamer Juristin Frauke Brosius-Gersdorf Richterin am Bundesverfassungsgericht werden. Doch ihre Kandidatur hat in den zurückliegenden Wochen viele Fragen aufgeworfen. Am Ende ging es nicht mehr nur um Brosius-Gersdorfs Positionen zum Schwangerschaftsabbruch oder zum AfD-Verbot. Letztlich stand das Selbstverständnis des Bundesverfassungsgerichts selbst zur Diskussion. Wie unabhängig sind Deutschlands oberste Richter? Wer nominiert sie? Und wie sehr sollte man hinter die Kulissen von Karlsruhe schauen?

Im Cicero Podcast Politik beantwortet der Rechtswissenschaftler Volker Boehme-Neßler, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Oldenburg, wichtige Fragen rund um die Causa Brosius-Gersdorf. Im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, fordert er souveräne Persönlichkeiten für das Bundesverfassungsgericht und warnt vor Aktivismus in Richterroben.

Ralf Hanselle (li.) und Volker Boehme-Neßler in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 22. Juli 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



